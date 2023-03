Harry konfronterer kongelige i retten: «Selskapet skjulte informasjon fra meg»

jeg erI en uttalelse som ble sluppet tirsdag som en del av rettssaken han har anlagt mot utgiveren av Daily Mail, har prins Harry anklaget den britiske kongefamilien for å holde tilbake informasjon fra ham om avlytting utført av britiske tabloider.

Den yngste sønnen til Charles III deltok på den andre dagen på rad med høringer ved High Court i London tirsdag i saken anlagt av flere kjendiser mot Associated Newspapers (ANL) for påstått ulovlig informasjonsinnhenting.

I sin vitneforklaring, signert 24. februar og som AFP var i stand til å konsultere, avslører Harry sitt «vanskelige forhold til pressen» etter moren Dianas død, men forklarer at «for et medlem av etablissementet blir politikk aldri klaget over, har aldri vært». forklare».

Han sier at kongefamilien har forhindret ham i å saksøke pressen fordi «det ville åpnet en Pandoras eske».

«Det er ingen tvil om at (statlig) etat har holdt tilbake informasjon om telefonhacking fra meg i lang tid, noe som først ble klart de siste årene da jeg sendte inn min egen klage.»

Harry, som bare reiser til England unntaksvis, foretok et overraskelsesbesøk til London for å delta på en høring der ANL prøver å bekjempe søksmål anlagt av kongens sønn, sangeren Elton John eller skuespillerinnen Liz Hurley.

Alle de seks saksøkerne hevder at ANL brukte detektiver for å avlytte dem.

Gruppen benektet «absolutt og utvetydig ærekrenkelse av disse groteske baktalelsene» som den sa forsøkte å «trekke overskrifter på 30 år gamle artikler om avlyttingsskandalen».

For rundt ti år siden ble den britiske tabloidpressen rystet av flere skandaler med ulovlig avlytting som hadde vært praktisert siden tidlig på 2000-tallet.

Harrys besøk til Storbritannia kommer en måned før monarkens kroning 6. mai. Harry og kona Meghan, som er i eksil i USA etter å ha forlatt monarkiet i 2020, har blitt invitert til seremonien, men har ennå ikke offentlig sagt om de vil respektere invitasjonen.