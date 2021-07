Den engelske forsvareren Harry Maguire har avslørt at faren hans var blant ofrene for Wembley-opptøyene og led av ødelagte ribbein etter at hundrevis av billettløse fans kom inn på stadion i trass av sikkerhetsbarrierer foran Yump 2020-finalen.

Voldelige scener som fant sted like før avspark søndag kveld ble fanget på kamera og delt mye på sosiale medier.

Det er ikke kjent hvor mange mennesker som kom inn på stadion ulovlig for å se kampen.

Mandag innrømmet Metropolitan Police at det hadde blitt brutt, og viseadministrerende kommissær Lawrence Taylor sa: ”Jeg tror ikke noen forventet at et stort antall mennesker skulle komme inn på eiendommen.

“Så snart det ble klart at det skjedde, svarte sekretærene veldig raskt og politiet ble sendt til bakken for å forhindre at situasjonen forverret seg.”

Nesten 50 arrestasjoner ble gjort i forbindelse med finalen, og 19 offiserer ble skadet mens de sto overfor “turbulente” møter, sa styrken.

Maguire, som spiller for Manchester United Solen Hans far, Allen, og agent Kenneth Shepherd ble trampet av fans da de løp til bakken gjennom en funksjonshemmet inngang, og brøt sikkerheten.

28-åringen sa: “Det var ikke en god opplevelse – det rystet ham. Men han er heldig som har nevøen min eller en av barna mine på skuldrene i hvert spill han har spilt.

“Så takk for at det ikke skjedde fordi det var et så alvorlig øyeblikk.”

Han sa at faren hadde pustevansker på grunn av ytterligere skader.

“Ting kunne ha vært verre, men vi må sørge for at det ikke skjer igjen,” sa han.

Som et resultat av kaoset på Wembley har UEFA iverksatt disiplinære tiltak mot det engelske fotballforbundet. Fire kamprelaterte kostnader, inkludert å kaste gjenstander på banen og forstyrre spillet, pitch-inntrenger.

I en kommentar til fansen som angrep stadionet, sa FAs konsernsjef Mark Bullingham: ”Mange fyller forsøkte å tvinge seg inn, vi er ikke et stadion, ikke et fort. Jeg må beklage alle fans som har lidd av opplevelsen, og til teamet som må takle dette. ”

Snakker om merkevaren, sa Maguire Solen Han vil at sosiale medieselskaper skal gjøre mer for å dempe hatytringer etter at hans tre kamerater Marcus Rashford, Jadan Sancho og Fukuoka Saga ble rasistisk misbrukt på nettet etter at spark spark ble borte i søndagens straffesparkkonkurranse.