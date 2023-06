Harry og Meghan: Forlat Windsor, etternavnet Sussexes nå ønsker å adoptere

Nylig, solen annonserte prins Harry og Meghan Markle var inne Fullstendig merkeendring. Da er det behov Stopp arketyper Fra en felles avtale. Sussex avtale med Spotify avsluttes 20 millioner euro. I stedet for å få sparken, sier media at Sussexes ønsker å utnytte det. Dessuten vil omdøpningen av Archie og Lilibets foreldre bli utført med militær presisjon. I denne saken har regjeringsekspert Tom Bower uttalt seg UK News På et potensial Sussex navneendring.

Denne kongelige forfatteren antyder at Sussex allerede hadde diskutert det seriøst Slipper Windsor-navnet. på plass, Han vil adoptere navnet SpencerEtternavn Prinsesse Diana. Det vil være et forsøk på å knytte seg til den forrige prinsessen av Wales. » Det som er mest interessant med Sussexes navneendring er at Meghan bestemte seg for at hun ville være Diana i livet hennes. » , forklarte Tom Bower til media. » Meghan foreslo at de skulle droppe navnet Windsor og ta etternavnet Spencer. Så hun er Megan Spencer, den nye Diana«, han la til.

Prins Harry og Meghan Markle kan være klar for et stort navneskiftehttps://t.co/ZGV2oCEs1D — Daily Star (@dailystar) 21. juni 2023

Harry og Meghan: Vil de droppe Sussex-tittelen?

Blant sangene hans, dekket Tom Bower den for Dan Wootton Dette resultatet Ingen tilfeldighet. Sussex tittel sies også å være på spill. » De diskuterte ikke bare seg imellom, men også med andre. Det var ikke dette de hadde i tankene. De prøvde desperat å omdøpe seg selv til Harry og Meghan Spencer » Ifølge regjeringseksperten. » Han vil også ta sin mors navn. Det er et spørsmål om forfall. De vil også droppe Sussex-tittelen ettersom det er en ny inkarnasjon av Diana i stedet. » , han la til. Fortsettelse følger…