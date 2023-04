Harry og Meghan skaper kontroverser om selvangivelsen

Folket og kongefamilien

Paret er igjen i britisk presses søkelys.

Daily Mail og Mirror har fått svært konfidensielle dokumenter knyttet til prins Harry og hans kone Meghan Markle. I sistnevnte identifiserer vi spesifikt parets arbeidstimer gitt til deres forening, Archiwell, og donasjoner mottatt. Og det er der ting går galt…

Faktisk vil Meghan og Harry bare bruke en time i uken til fagforeningen for å markere sønnen Archie. En periode som virker uvanlig kort når man vet at organisasjonen produserer mange podcaster og dokumentarer.

I tillegg har vi også funnet ut at foreningen har mottatt sjenerøse donasjoner. En av dem, anonym, går til og med opp til åtte millioner pund. Ifølge Daily Mail-antakelser kan Oprah Winfrey, som er nærmest paret, gjemme seg fra hele denne transaksjonen. Totalt mottok paret ti millioner pund fra to givere. Archiwell mottok også et tilskudd på to millioner pund, eller 24% av foreningens inntekt.

Flere elementer trakk nok en gang britenes oppmerksomhet til kongeparet og skapte kontrovers på sosiale nettverk.