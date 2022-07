Harry og Meghan: Ting gikk galt denne helgen med prinsens mangeårige venner

Dette er den mest omtalte boken. «Revenge: Kampen mellom Meghan, Harry og Windsors» (på fransk)Revenge: Meghan and Harry and the War on the Windsors») Filmen skal etter planen lanseres 21. juli i Storbritannia, og skaper allerede mye blest. I denne boken prøver forfatteren, Tom Bower, å identifisere årsakene til at sussexene forlot rollene sine i kongefamilien i England.

Tom Bower brukte timer på å intervjue prins Harrys mangeårige venner for å lage hans biografi om paret. I sin bok nevner han spesifikt en jakthelg organisert på Sandringham Castle i desember 2016, da hans tidligere klassekamerater fra prestisjetunge Eton College møtte den amerikanske skuespillerinnen for første gang, og forholdet deres ble offentliggjort. .

Mens prinsen gledet seg til å gjenforenes med vennene sine og tilbringe helgene sammen (Harry kaster en lignende helg hvert år), mislikte Meghan prinsens drikkeaktiviteter og vanlige venners småprat. De skal ha fullført de to dagene.Komedie». I følge deltakerne,Skuespillerinnen skal ha utfordret hver eneste gjest for en samtale som stred mot hennes verdier. Ingen er unntatt.»

Og en venn ville si: «Hun har ingen sans for humor.» På vei hjem fra brunsj på søndag lød tekstmeldinger mellom bilene som dannet kortesjen som forlot den kongelige residensen i Sandringham: «Herregud, henne!!!!» En venn skrev. «Harry må være helt gal», svarte en annen. Princes venner var veldig bekymret for «jeg disiplinerer»-siden til den amerikanske skuespillerinnen.

Meghan «irritert» over bryllupet til Princes beste venn

Tom Bower beskrev i sin bok at det andre møtet med prins Harrys venner ikke gledet Meghan. Da hele det glade bandet møttes på Jamaica i mars 2017 for å overvære bryllupet til Princes beste venn Tom Inskip, med kallenavnet «Skippy», klarte ikke skuespilleren å skjule irritasjonen sin da hun deltok på begivenheten på Princes arm.

Tom Bower beskrev hvordan paret ankom hver for seg til den karibiske øya: Harry valgte å fly økonomiklasse fra London, Meghan kom via «Et privat jetfly lånt av en venn fra Toronto».

Tom Bower forklarer at Meghan Markle oppførte seg som en «Prinsesse«Og «Prins nektet å snakke med Harrys venner«- ønsker å gjøre «Notater om mat servert i bryllup».

En holdning som irriterte prinsens venner. Mange av dem ville ikke ha mottatt invitasjonskort for å delta på Meghan og Harrys bryllup i mai 2018.