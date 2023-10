Harry og Meghan vet ikke hva de skal gjøre lenger

Mellom noen handlinger som er tatt for å støtte det gode ordet spredt av deres Archiwell Foundation og personlige valg som er langt fra miljøvennlige, blir hertugen og hertuginnen av Sussex stadig mer plaget av bildet av tilfeldige jetsettere. Det konstante ryktet rundt produksjonen av Meghans selvbiografi hjalp ikke på situasjonen.

I svart poloskjorte og solbriller rusler Harry glad gjennom paddokkene til Formel 1 Grand Prix i Austin, Texas. Den 22. oktober, midt i brølet av motorer som brenner dusinvis av liter bensin, snakket Archiwells medgründer med sportsdirektør Toto Wolff for å gratulere Mercedes-Petronas lagfører Lewis Hamilton. Han tar seg også tid til å svare på spørsmål fra et TV-team.

Prins Harry under USAs F1 Grand Prix i Austin. Kreditten hans gikk ikke upåaktet hen. Under førerparaden møtte han lagkameratene George Russell og Lewis Hamilton, samt Mercedes-Petronas-teamets administrerende direktør Toto Wolff. ©James Moy/James Moy Photography/BA Photos/ABACAPRESS.COM

Avslappet ser den yngste sønnen til Charles III ut som en fisk ute av vannet i hjertet av et av motorsportens mest eliteområder, ofte kritisert. Til tross for anstrengelser fra produsenter for å redusere…