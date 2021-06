Harvey Elliott kan svare på overføringsspørsmål på $ 80 millioner og rettferdiggjøre Liverpool-tilnærmingen

For en klubb som Liverpool. Børsemarkedet er som snurrplater.

Det er et alternativ å oppgradere laget her under turen, nå med nye ansikter eller pluggplasser igjen av avgangne ​​spillere. Vi må innse at vi må flytte noen ansatte til den beste prisen samtidig.

Jakten på unge troende fortsetter hver dag, og det kan en dag blomstre ut til lagkonkurrenter.

Et poeng kommer imidlertid at de nye talentene får muligheten til å bevise Reds ‘langsiktige visjon riktig og redde klubbens millioner.

Liverpool Forhåpentligvis Harvey Elliott En slik anledning nærmer seg.

18-åringen gjorde et sprut i løpet av sin sesonglange utlån på Championship-siden Blackburn Rovers, og scoret syv mål på 42 opptredener, mens hans totalt 11 assists var den beste av bare to spillere.

Elliott har allerede signalisert sin intensjon om å bli Liverpools første lag neste gang, med Reds-sjefen. J ர்க rgen Globe Forbereder seg på å lede regimet over ungdommen i pre-season.

Han håper kantspilleren vil understreke hvorfor Anfield-siden var så smarte i det å flytte spilleren tilbake fra Fulham i juli 2019.

En domstol avgjorde senere at Liverpool ville garantere folket i London 1,7 millioner dollar, noe som kunne stige til 4,3 millioner dollar for opptredener og den britiske grensen. Allerede synes avgiften å være et tyveri.

Selv om de to spillerne ikke er identiske, har Elliott bevist at han kan takle det økende presset og forventningen på seg selv, mens han ikke ønsker å legge den ekstra belastningen på ungguttets skuldre.

Men det er en sammenligning av typene som skal gjøres med Jadan Sancho.

Spilleren var utvilsomt kjent av Borussia Dortmund da han bare var 17 år gammel i august 2017 da han ble droppet fra Manchester City for m 8 millioner.

På slutten av sesongen var han på seniorsiden av Dortmund. I løpet av 18 måneder hadde Sancho vunnet England-hatten.

Det er ingen garanti for at Sancho vil tilpasse seg og vokse, men Dortmund høster fordelene av deres visjon. Nå er spilleren verdsatt til rundt 80 millioner dollar, og Manchester United er glade for å gå glipp av det.

Det er usannsynlig at Liverpool spruter noe sånt for en spiller i sommer. Mens de er i markedet for forsterkning, kan et annet alternativ komme i form av Elliotts fortsatte forbedring.

Den langsiktige tilnærmingen vil nå lønne seg for Liverpools sportsdirektør Michael Edwards og hans rekrutteringsteam.