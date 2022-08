Haugesund: Alioune Ndour, den største senegalesiske sensasjonen som tenker stort i Norge!

Hvis FK Haugesund på en eller annen måte har klart å overvinne første del av sesongen og ikke rykke ned til Elitzerion, skylder det spesielt Alioune Ndour mye. Den senegalesiske spissen har en flott sesong og kan drømme om landslaget.

Mens mange senegalesiske fotballspillere fortsatt var på ferie, strålte han. Mens de fleste senegalesiske fotballspillere har returnert til banen, skinner han fortsatt på banen med sitt store smil. Det er tilsynelatende Alyun Ndor. Allerede 9 mål og 6 assists på 17 mesterskapskamper: Badou, som klubbsupporterne kaller ham, men også de som står ham nærmest, går på vannet med Haugesund i denne første delen av sesongen.

I en alder av 24 har den senegalesiske spissen allerede slettet sin egen rekord i det norske førstedivisjonsmesterskapet forrige sesong, og fra 2020-2021 har han scoret 7 mål og gitt én assist på 26 kamper. Dersom Haugesund etter 18 dager med mesterskapet ligger midt på tabellen, forklares dette naturlig nok delvis av den glimrende formen til de tidligere spillerne til Al Khalij, Florø og Sogndal.

Nylig, i Aalesunds eng, forklarte Badou igjen med å åpne scoringen for laget sitt, som til slutt skulle vinne (2-1) og signere den tredje seieren på rad. For noen dager siden vant han mot Gerva med to assist. Direkte involvert i 15 mål, den nest mest avgjørende spilleren i Eliteserien er Bodo/Klimts norske kantspiller Amal Pellegrino, som har 17 mål og 3 assist i mesterskapet.

Erfaring fra Norge

Hvis Allion Ndor er en kjempesuksess i Elitzeren i dag, er det fordi han har hatt særlig nytte av sin erfaring i norsk fotball. Da han ankom Floro som tenåring i 2017 fra Al Khaleej i De forente arabiske emirater, slo han først gjennom i den norske andredivisjonen. En ubestridt starter på Floreys side siden hans andre sesong i 2017-2018, ville han avslutte sesongen med 3 mål på 25 Championship-kamper.

Chokndal iøynefallende show i 2020 Et besøk som åpent lar Alyun Endor virkelig oppdage seg selv. Hos Sogn og Fjordane utnyttet Badou raskt muligheten og gjorde seg uunnværlig i sine første minutter med en scoring mot Sandnes Ulf. Han scoret 5 mål og ga en assist i sine første 6 andre divisjonsmesterskapskamper.

En barrierestart

Etter to sesonger i Sogndal fotball, som endte med 14 mål og 9 målgivende på 43 kamper, kom han endelig til D1 Norge i vinterovergangsvinduet 2021, med Alien Nador Haugesund. Så han blir uunnværlig i dette laget og plasserer seg blant elitespillerne i Eliteserien. Men etter flere sesonger i norsk fotball ønsker den 24 år gamle spissen å flytte til et annet fotballland eller til en klubb med sterkere ambisjoner.

Det er ikke den samme oppfatningen som dens ledere. I sommer mottok og avviste Haugesund to solide tilbud fra to klubber: Vålerenga (Norge) og Zulte Waregem (Belgia). Dette gjør ikke spilleren særlig fornøyd. «Hvis jeg er ærlig, ja (jeg vil forlate). Jeg er ikke 18, jeg er 24. Jeg har mål og drømmer. Dette ville vært en flott mulighet til å ta et nytt steg i karrieren min,» sa han . Det sa han til en norsk avis for noen uker siden.

«Jeg ønsker ikke å kommentere det (angående tilbud som er avvist av klubben hans). Haugesund ønsker å beskytte seg selv. Agenten min vil beskytte meg. Jeg kan ikke si mer. Det er første gang jeg har vært i en situasjon som dette. Men jeg er mentalt sterk. Jeg er fokusert på feltet og alt annet. Agenten min vil passe på. Hvis det er vanskelig å leve i denne situasjonen? Nei, for å være ærlig, er det ikke det. Det gjør jeg ikke omsorg «, han la til.

Hva med landslaget?

Mens han venter på å finne ut hva fremtiden hans bringer, kan Alyun Ndour, hvis kontrakt går ut i januar 2023 i Hougesund, få en oppringning fra Alio Ciss? Imidlertid gjør energien hans, teknikken på ballen, avslutningskvalitetene og allsidigheten ham til en komplett spiller som kan hjelpe mange lag. Fortsetter han sin blendende fremgang, er det ingen tvil om at dørene til landslaget snart åpner seg for ham, enten han spiller for Norge eller ikke.

wiwsport.com