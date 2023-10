Hav: Dannelse av Norges imponerende malstrømmer forklart av forskere

I nordøst i Skandinavia, fire ganger om dagen, skaper havet kraftige virvler som ikke er tilfeldig.

Med 104 600 kilometer kystlinje er Norge kjent for sine øyer og fjorder, eldgamle isbreedaler som er inntrengt av havet. rotererEller Stormer. To av de mest kjente ligger nord i landet: The SaltstrumenNær Bodø by, og MoskstraumenPå spissen av Lofotens skjærgård.

Storm: Hvilken begivenhet er dette?

Vortex er vind En havstrøm skaper virvler. Det er et lokalt fenomen påvirket av tidevannet og stedets struktur (landavlastning, tilstedeværelse av øyer, etc.). Saltstramen og Maskstrumen (Norge Strøm som betyr «nåtid») som forekommer fire ganger om dagen, Til bølgenes rytme (to stigende og to synkende). Disse skaper forskjeller i vannstand – mellom to fjorder, Moskstraumen – mellom Saltstraumen (Saltenfjord og Skjerstadfjord), og en fjord (Vestfjord) og Norskehavet. Sterke virvelstrømmer. Jo større amplitude bølgen har, jo mer varierer høyden på vannet og jo sterkere er virvelstrømmene.

Eksepsjonelle forhold

Hvis Saltsstraumen dannes Spektakulær turbulens, Moskstraumen er den mest studerte legendariske virvelen av forskere. På slutten av 1990-tallet nøste de det opp Mysterium Ved hjelp av Digitale simuleringer. Under tidevannet, Lange vannbølger Å gå lenger under påvirkning av stjernene. Her brer bølgen seg nordover langs kysten av Norge. Når den når fjorden, er den sperret av Lofoten, som sveller og forårsaker forskjell i vannstand på hver side av øygruppen. Ved høyvann er nivået i fjorden høyere enn i Norskehavet. For å gjenopprette balansen strømmer vann vestover gjennom sundet mellom tuppen av skjærgården og Moskenøya, og skaper en strøm. 10 til 15 meter diameter boblebad. Den er veldig kraftig i trangt og grunt rom. — Vi registrerte tre meter/sekund fra den smale delen, melder Drikve Halsne, doktorgradsstudent ved Meteorologisk institutt. Ved lavvann er fenomenet snudd.

Lofotvirvelen sett av vikingene

Fra vikingtiden forteller historier Lofotvirvelens redsel. I det første sjøkartet over Skandinavia (1539) beskrev svensken Olas Magnus et gigantisk boblebad som senket en båt som «det er et Forferdelig Charybdis«, med henvisning til monsteret i gresk mytologi. Senere fremkaller norske forfattere det i realistiske eller fiktive historier, men det Internasjonal berømmelse Fra Edgar Allan Poes berømte historier (En nedstigning i virvelen1841) og Jules Verne (Tjue tusen ligaer under havet, 1869). Den franske forfatteren beskriver «en orkan som ingen skip kan unnslippe». […]. Ikke bare skip, men hvaler og isbjørner fra de boreale områdene blir sugd inn.»

Hvis Moskstraumen Ikke senk alt som kommer i nærheten, navigasjonsforholdene er veldig farlige! Tvert imot Saltstrumen, den er ikke beskyttet mot åpent hav, så den samhandler med høye, bratte og brytende bølger. – Tenk deg at sjømenn som var på en seilbåt for å beskytte seg mot en storm ble dratt inn i havet av strømmen, sier forsker Louise Marie fra Oceano-Physics (Ifremer). , gjort enda farligere av interaksjoner mellom havet og strømmen. De ønsket absolutt å beskrive en avskyelig opplevelse.»

Vann sirkulerer også i Frankrike

Moskstraumen er mektig, men ikke unik i verden. Det er også regioner i Frankrike, spesielt i Bretagne Sterke tidevannsstrømmer og deres virvler Fryktet av nettlesere. Slik Ross de Cheyne (mellom Pointe du Raz og Ile de Sein) og Framvoor sti (mellom øyene Oussant og Molène) i Finistère også Ross Blanchard På nordvestspissen av Cap de la Hague (Manche) er strømmen større enn 5 m/s. Lokale ordtak – «Ingen passerer Framveer uten frykt»; «Den som ser brystet ser hans ende» – vitner om deres fryktinngytende rykte.

> Finn et bilde av Lofoten-virvelen tatt av European Space Agencys Sentinel-1-observasjonssatellitt. Den oppdager «ruhet» (strømmer, bølger, etc.) på overflaten av havene.

https://odl.bzh/Bq1n5STO

Takk til Drikve Halsne, postdoktor ved Meteorologisk institutt, og Louise Marie, fysisk oseanograf ved Ifremer.

