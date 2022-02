Havnivåstigningen ville ha startet allerede i 1863

Vi vet at havnivåstigning er relatert til klimaendringer. Et fenomen som ville ha begynt allerede i 1863, en periode der den industrielle æraen intensiverte, anslår et internasjonalt team av forskere.

Fremveksten av hav og hav er et “vippepunkt” av særlig bekymring for klimatologer. Trusselen er slik at innen 2050 kan byer som New York eller Venezia bli svelget. Som hundre franske byer, ifølge Climate Central-instituttet, som publiserte et kart over de truede områdene i Frankrike i begynnelsen av februar.

Og dette klimatiske fenomenet er ikke nytt. I følge en ny studie publisert i Nature Communications, går den tilbake til 1863, en periode der den industrielle tidsalderen ble intensivert og der de første tegnene på oppvarming av hav og smeltende isbreer dukket opp.

Registrert havnivå

Forskningen ble utført ved hjelp av en global database med havnivårekorder for de siste 2000 årene. Ved å identifisere når havnivåstigningen oversteg deres naturlige variasjon, var forskerne i stand til å finne starten på en betydelig periode med klimaendringer. “På tvers av de forskjellige stedene i USA dukket disse høydenivåene først opp i den midtatlantiske regionen på midten til slutten av 1800-tallet, og senere i Canada og Europa på midten til slutten av 1900-tallet.”, indikerer studien.

“Vi kan være ganske sikre på at den totale stigningen i havnivået mellom 1940 og 2000 var raskere enn alle tidligere 60-års intervaller de siste 2000 årene,” sier Jennifer S. Walker, hovedforfatter av studien og assisterende postdoktor ved Institutt for jord- og planetvitenskap ved Rutgers University i New Brunswick (USA).

For bedre å forutsi utviklingen av havnivåstigningen (både globalt og regionalt), kan den statistiske modellen brukt i denne forskningen brukes på et større antall individuelle steder. “Ytterligere analyse av romlig variabilitet på tidspunktet for fremveksten på forskjellige steder vil fortsette å forbedre samfunnets forståelse av hvordan regionale og lokale prosesser påvirker hastigheten på havnivåstigningen,” konkluderer Jennifer S. Walker.