Hayden og Djenebo tar ansvar etter Antwerpen-nederlaget: «Vi må alle ta ansvar»

Det er vanskelig å finne ord etter ydmykelsen Ruches led i Antwerpen. I innvollene til Beauxuil var Isaac Hayden og Moussa Djenebo på pressevakt da Antwerp-bookerne kom tilbake fra rengjøringen med smil. «Det er en veldig dårlig dag for oss.»Engelskmannen sukket. Jeg har hatt store skuffelser før, men denne fiaskoen var utvilsomt den verste i karrieren min. Det er enkelt, alt som kunne gå galt lørdag kveld gikk galt. Kampen var over før pause. Vi har ingen unnskyldninger for vi var ikke gode fra første minutt til siste. Vi må gjette.»

Dessverre for Standardsmen kom landskamppausen på feil tidspunkt, slik at de kunne gruble over dette nederlaget i flere dager. «Når slike ting skjer, bør du spille så fort som mulig for å bli kvitt denne følelsen. Men dette er ikke tilfelle. Nå er det et internasjonalt gap som kan trekke oss sammen. Vi har tøffe kamper foran oss, så det er opp til oss.Hayden fortsatte. Hayden: «De fant hull og gjennomboret oss lett.» Rolig og fattet, forklarte den 28 år gamle midtbanespilleren hvorfor Legios falt til de regjerende mesterne. «Vi lå bak på alle områder av kampen, de tok posisjoner som var vanskelige å ta. Da en spiller kom til mannen, var han forsinket og den neste kom. De fant hull og gjennomboret oss med letthet. Vi presset ikke så mye som vi ønsket og vi var ikke så langt unna motstanderne. De drepte oss i forsvar med sitt tempo og hadde mange enkle kryss. Mange av målene er like. Dette var en av de kampene der alt som kunne gå galt gikk galt. Djenebo snakket i garderoben Etter kampen tømte noen spillere sekkene sine i Liege-garderoben. Dette er tilfellet til Moussa Djenepo. Malian var rasende etter dette nederlaget. – Det var nervøst etter kampen. Vi sier alltid ting til hverandre for lagets beste. Vi er i en tøff situasjon og alle kommer til å se seg selv i speilet i pausen. Når vi ser hverandre igjen, skal vi si det vi trenger å si til hverandre. Moussa Djenepo kunne ikke skade publikum i Antwerpen som maskerte ham lett. Kantspilleren nektet å rette fingeren mot enkeltpersoner. «Suksess og fiasko sammen. Vi ønsket å spille spillet vårt, men intensiteten var lav. Det er fridager, men det viktigste er å fortsette å jobbe. Det som virkelig er uakseptabelt er å ikke gi deg selv opp for trøya når du spiller for Standard. Det følte vi ikke i Antwerpen. Vi må reagere. Vi er alle skyldige.»