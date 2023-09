Hazard-familie gjenforent på Jubilee Pro League: Thorgans gale bønn til broren Eden

Hvis Eden bestemmer seg for å signere for en belgisk klubb, kan Hazard-trillingen konkurrere i vårt mesterskap.

Thorgan har nå signert for Anderlecht på slutten av overgangsvinduet, mens den yngre av Hazard-brødrene fortsetter i RWDM.

Et TV-medie filmet kunngjøringen om Thorgan Edens overføring. På telefonen med storebroren sin kunngjorde den nye lilla at han var «.Ringte Kylian for å finne ut når vi sto overfor RWDM«.

Han brukte denne oppfordringen til å gjøre narr av storebroren. «Jeg spør om vi ikke skal signere med unionen nå, vi tre er i Brussel.«

Eden svarte med et smil.Ærlig talt, bare tuller, det kommer til å bli flott.». Da sa han at han ikke ville komme.Kun én uke før kampen mot Anderlecht og én uke mot RWDM«.