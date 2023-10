HBO Max-strømmeplattformen kommer til Belgia og Frankrike

HBO Max kommer til Belgia og Frankrike sommeren 2024. I tillegg til å ha tilgang til populære serier, vil fremtidige abonnenter av denne strømmeplattformen kunne se direktesendinger av sportsbegivenheter.

Som rapportert VariasjonHBO Max vil være tilgjengelig i Belgia og Frankrike sommeren 2024.

Den mye etterlengtede kunngjøringen ble gjort under det pågående internasjonale markedet for audiovisuelt innhold og samproduksjon (Mipcom) i Cannes. Warner Bros. Discovery kunngjør massiv distribusjon av strømmetilbudet sitt

Med ankomsten av HBO Max vil belgiere og franskmenn få tilgang til serier som Game of Thrones, House of the Dragon, Euphoria, The Sopranos, Oz, True Detective, The Wire og Six Feet Under.

Men det er ikke alt, Max vil også sende direkte sportsbegivenheter. Relevante sportsbegivenheter: Paris OL neste juli, tennis Grand Slams og sykkel Grand Tours. Foreløpig har Warner Bros. Discovery spesifiserte ikke hvilke land som ble berørt av direktesendinger av sportsbegivenheter. Det ville imidlertid være logisk for franske abonnenter å følge Paris-OL.

I tillegg har HBO Max allerede bestilt en original fransk serie kalt «La mythomane du Bataclan». Serien med 4 episoder vil fortelle historien om en ung kvinne som ble offer for angrepene 13. november 2015 i Paris.

Når det gjelder fremtidige HBO Max-produksjoner, streber nettstedet etter å opprettholde en viss kvalitet samtidig som den retter seg mot et bredere publikum. HBO Max ønsker å kaste bort noe av sitt «elitistiske» image for å tiltrekke seg flere seere.

Som en påminnelse, i Frankrike kan Prime Video-abonnenter få tilgang til HBO-katalogen med Warner Pass, som koster ytterligere 10 euro for grunnabonnementet. Ankomsten av HBO Max til Frankrike setter spørsmålstegn ved selve eksistensen av dette partnerskapet. I følge Variety er Warner Pass gyldig til slutten av 2024. Deretter forsvinner det for å oppmuntre franskmennene til å abonnere på HBO Max-plattformen. Så dette er et slag for Prime Video France.

Foreløpig har vi ingen informasjon om kostnadene for abonnementet. I USA koster et månedlig abonnement $15,99. I hvilken grad Warner Bros. Discovery vil justere prisene sine.

Uansett, vi kommer snart til den berømte serien. Sesong 2 av House of the Dragon, Harry Potter-serien og sesong 3 av Euphoria vil også bli utgitt på HBO Max.

Etter Netflix, Prime Video, Disney+ og Apple TV får vi snart tilgang til HBO Max.

