«He was a very demanding director»: Etter 25 år vender Thierry Lhermidt tilbake for å filme «Night of the Idiots».

Thierry Lhermidt var gjest i RTL Informasjon sammen med deg 18. desember. Skuespilleren, som for tiden spiller i «Chase Cardi», kom også tilbake til settet til den berømte «Diner de Cannes».

Trilogi Skinnet er garvet, En idiotsmiddag, En indianer i byenThierry Lhermitt er en av skuespillerne som skal introduseres. Under utgivelsen av filmen «Chase Cardi» delte han plakaten med Didier Borden, skuespilleren som gjest på RTL-nyheter klokken 13.00.

Etter å ha spilt i mer enn 150 filmer, er han veldig nøye med å velge filmene han vil spille i. Først stiller han seg selv to spørsmål: «Er dette god lesning?» Og så «gjorde jeg ikke allerede det?». Presser ham i dag»Fortsatt fantastisk. (…) Hvis jeg føler at jeg allerede har lest eller spilt den, trenger jeg den ikke«.