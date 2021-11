Health Pass ble inaktivert hos de over 65 år etter 6 måneder og 5 uker i fravær av en boosterdose.

I Frankrike vil helsepasset for personer over 65 være deaktivert i seks måneder og fem uker etter forrige injeksjon, fra 15. desember, i fravær av en boosterdose, sa transportøren onsdag.

«Den 15. desember vil Health Pass være inaktivt for de over 65 år, de som tok den andre dosen for seks måneder og fem uker siden og ikke trakk seg», sa Branchinfo, utenriksminister, etter kunngjøringen dagen før. Emmanuel Macron under sin tale.

Han sa også at de med komorbide faktorer som oppfordres til å ringe tilbake etter seks måneder ikke vil bli berørt ettersom helsepasset vil bli deaktivert av «juridiske og tekniske årsaker». Atal bekreftet. Sjef “vet alderen din, men den kjenner ikke patologien din,” forklarte han.

“Men det er viktig å fremme vaksinen for de som er mer sårbare i alvorlige former enn andre,” sa han. Atal la til.

En talsmann bekreftet at selv om omsorgspersoner oppfordres til det, er de ikke forpliktet til å gi en boosterdose og at boosterkampanjen vil være åpen for 50-64 åringer fra begynnelsen av desember.

For denne typen befolkning, “så snart kampanjen for å tilbakekalle dem er åpnet, vil det være en viss logikk for dem å søke om helsepass på samme måte,” sa Mr. sa Atal.