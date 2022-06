Heaven’s Vault får endelig en fysisk utgave på Switch og PS4

Strictly Limited Games kunngjør at de vil gi ut en eksklusiv begrenset utgave av himmelens hvelv på Switch og PlayStation 4, i samarbeid med utviklerne avblekk.

Rolt for sin narrative dybde og gameplay bygget rundt utforskning og dechiffrering av et eldgammelt språk, er Heaven’s Vault allerede en tidløs klassiker. Bokskast sikrer nå en permanent fysisk arv for Heaven’s Vault og inkluderer unike samleobjekter transkribert med eldgamle tekster du aldri har sett før, godt på linje med temaet arkeologi i spillet. 12. juni, ved midnatt, kun på Strictly Limited Games.

BAFTA-nominert, vinner av Independent Games Festival i kategorien «Best Storytelling» og flere ganger belønnet som et av de 10 beste spillene i 2019 (The New Yorker, Mashable, GamesIndustry.biz), Heaven’s Vault er et eventyrspill uten like . Hvert valg betyr noe ettersom den adaptive fortellingen reagerer på avgjørelsene dine og spillet utvides med hver replay, og låser opp dypere hemmeligheter.

Elder, det hieroglyfiske språket i sentrum av Heaven’s Vault, er et komplett språk laget for spillet som inneholder rundt 3000 ord.. Et språk som et aktivt fellesskap av fans stadig oppdager, diskuterer og til og med utvider utenfor spillets omfang. Men det er ikke bare språket som gjør Heaven’s Vault spesiell. Gå videre gjennom spillet i den rekkefølgen du velger; spillets fullt tilpassbare narrativ husker hvert valg, oppdagelse og handling, og påvirker hva som skjer videre. Møt ulike karakterer som husker alt du sier og hvis holdning til deg endres avhengig av oppførselen din. Hvem vil du stole på? Hva vil du oppdage? Hva vil du risikere? Det er opp til deg å bestemme!