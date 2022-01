Hebdo Crypto #179 – ukentlige nyheter om bitcoin og kryptovaluta

1/17 uke i et nøtteskall – nyheter om Bitcoin Kryptovalutaer er i konstant uro. Viktig informasjon kan gå seg vill i den daglige informasjonsflyten og gå glipp av viktige punkter.

Dette formatet finnes for å avhjelpe det. Vi går tilbake til forrige ukes Hebdo Crypto-nyheter for å oppdatere deg om den nåværende tilstanden til kryptovalutaer.

Hjørnet som ikke kan gå glipp av

For uken som ikke kan gå glipp av, skal vi se på et stort problem som Ethereum møtte: problem diversifisering av kunder. Faktisk er Ethereum 2.0 stort sett sentrert rundt Prysm-klienten, som er et potensielt avgjørende problem.

overbelastningsproblem

Nettverket ble lansert i 2015 Ethereum Det var fødestedet til mange innovasjoner de siste årene. Opprinnelig ble Ethereum preget av konseptet smarte kontrakter. Disse kontraktene lar utviklere programmere komplekse transaksjoner og atferd på blokkjeden.

Det er sistnevnte som har muliggjort fremveksten av komplekse økosystemer, slik som desentralisert finans (DeFi) eller NFT-er. Denne innovative emulgatoren har tiltrukket seg tusenvis av brukere. Således, mellom januar 2020 og januar 2022, var antallet unike adresser på Ethereum dobbelt.

Den som sier flere brukere sier flere transaksjoner. Fra januar 2020 har antallet daglige transaksjoner på Ethereum økt jevnt. Siden juli 2020 har dette sjelden falt under en million.

Dessverre, slik det er, er ikke Ethereum-nettverket utstyrt for å håndtere mange transaksjoner. Denne entusiasmen har ført til betydelige overbelastningsproblemer, som de facto betyr en Relativ økning i avgifter av transaksjoner.

I tillegg gjorde dette Ethereum svært lite attraktivt for mindre lommebøker, da det så avkastningen feid bort av gassavgifter.

Ethereum 2.0: den etterlengtede løsningen

Flere løsninger er satt på plass for å løse overbelastningsproblemene som Ethereum står overfor. Vi kan spesielt nevne det mangfoldige andre lags løsninger (Lag 2), som gjør det mulig å migrere deler av transaksjonene utenfor hovedblokkjeden.

Parallelt tar den store oppdateringen sikte på å definitivt løse dette problemet: Ethereum 2.0. Praktisk sett er Ethereum 2.0 kompatibel med en rekke oppdateringer rettet mot å løse skaleringsproblemet som Ethereum står overfor. Dermed sprekker Ethereum 2.0 til Tre hovedstadier.

Se gjerne hele artikkelen for flere detaljer : Ethereum 2.0: Dilemmaet med kundediversifisering.

nyhetsoppsummering

▶ SundaeSwap, Cardanos første DEX, åpner dørene. I denne anledning vil plattformen gjennomføre en Tilbyr innledende innsatser (ISO). Dermed vil ADA-innehavere kunne delegere sine tokens på innsatspuljen for å motta et DEX governance token.

▶ Polygonnettverk publisert EIP 1559. Dermed, i likhet med Ethereum, vil deler av transaksjonsgebyrene nå systematisk bli ødelagt. I tillegg til å legge til deflasjonspress til MATIC, har denne distribusjonen redusert spam-fenomenet som roboter genererer.

▶ Meta aka Facebook, i ferd med å åpne for NFT-er. Dermed er Facebook og Instagram en funksjon for å vise NFT som et profilbilde. I tillegg utforsker Meta muligheten for å kunne lage NFT-er direkte fra sine sosiale nettverk.

▶ Google er interessert i betalinger med kryptovaluta. Så selskapet har nettopp ansatt Arnold Goldberg, en tidligere administrerende direktør i Paypal for å lede betalingsdivisjonen. Ansettelse som kan føre til integrering av kryptovaluta i Google Pay.

▶ Twitter integrerer NFT-er som et profilbilde. Denne tjenesten vil imidlertid kun være tilgjengelig for medlemmer som betaler Twitter Blue-tjenesteavgiften.

▶ Sami og Benoit hilser Mark Zeller for det mest interessante DeFi-punktet! Ikke gå glipp av dette kurset.

5 ukers beregninger

➤ 40 milliarder, at det Antall USDC som handles på Ethereum-nettverket. Et tall som for første gang overgår USDT for gigantisk tether. Dermed ser USDC ut til å være det stabile valget for DeFi-entusiaster. Det gjenstår å se om dette fenomenet vil fortsette.

➤ 800 millioner dollar, at det Beløpet i BNB ødelagt av Binance. Denne ødeleggelsen skjedde innenfor rammen av brenne startet av Binance på tidspunktet for token-lanseringen. Dermed markerer denne nye ødeleggelsen den attende iterasjonen av dette programmet.

➤ 34 millioner dollar, at det Beløpet stjålet av en angriper på børsplattformen Crypto.com. Etter å ha benektet fakta i lang tid, innrømmet administrerende direktør i selskapet til slutt fakta. Til tross for dette etterlater selskapets brev tvil.

➤ 2 milliarder dollar, at det Tildelt beløp By FTX har et nytt venturekapitalselskap. I praksis har FTX Ventures som mål å finansiere kryptoprosjekter. Fondet vil ifølge foreløpige opplysninger være spesielt interessert i tiltak rettet mot sosiale aktiviteter, spill, programvare, finansteknologi og helse.

➤ 50, at det Antall tokens identifisert av Peckshield som i faresonen trekke teppet. Alle disse tokens er vert på Binance smart-kjeden, som ofte er sitert i historier trekke teppet.

Ukens tweet

Ukens tweet går til xTritri_ og tråden hans presenterer karrieren hans som ung utvikler hos Web3.

En historie kan inspirere til mer enn én historie.

Ha en fin uke i Journal du Quin! 🙂

