Heckerberg kommer tilbake til utvalget med Norge

Ada Heckerberg, spiss for Lyon og Ballon d’Or 2018, er denne torsdagen invitert til neste møte som er planlagt i april, da han har vært ute av det norske utvalget siden 2017.

Borte fra landslaget i mer enn fire år, Ada Heckerberg skal bruke den norske trøya igjen. Faktisk, denne torsdagen, inviterte trener Martin Sjogren Leon Striker til neste rally som er planlagt til begynnelsen av april. Selv om hun har bestemt seg for å avslutte sin internasjonale karriere etter EM 2017, av en rekke årsaker, inkludert mangel på organisering, investeringer og Norges Forbunds respekt og omtanke for kvinnelaget, Ballon d’Or 2018, etter diskusjoner med den nye lederen av NFF, Lise Klaveness, mente åpent at situasjonen hadde endret seg. Derfor forventes Heckerberg å forberede seg til VM-kvalifiseringskampene 2023 mot Kosovo (7) og Polen (12) i Oslo 4. april. For øyeblikket rangerer hans valg først i gruppe F med 16 poeng på seks kamper.

Hegerberg vil «starte en ny historie»

«Jeg elsker fotball, jeg elsker å spille fotball. Jeg tok en avgjørelse i 2017, jeg har ikke angret. Men de siste to årene har jeg hatt mye tid til å tenke på mange aspekter av livet mitt, spesielt gjennom Lise ( Klaveness) Jeg har vært i stand til å ha veldig ærlige samtaler med forbundet. Jeg elsker landet mitt og er glad for å kunne komme tilbake til dette laget igjen i dag og starte en ny historie. «, Som for øyeblikket scorer 38 mål på 66 tester, har svart på tilbakekomsten til landslaget. Norge vil logisk nok være en av attraksjonene til Euro 2022 i Storbritannia denne sommeren. Dårlige nyheter for de tre løvene som skal utfordre Sjøgrens lag i gruppespillet.