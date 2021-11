Heckling Visit, langfinger, kampanje foran Jemmur i forvirring

AFP-bildet vakte oppsikt etter at Eric Jemmore besøkte Marseille lørdag. Da han forlot en restaurant hvor han spiste lunsj, ga en forbipasserende ham langfingeren. Forfatteren – som kunne kunngjøre sitt kandidatur på tirsdag eller onsdag, svarte med samme gest ved å bekrefte – “Og veldig dypt“, Under det morsomme blikket til hans mentor Sarah Gnaffo, ifølge en AFP-fotograf som deltok på scenen.

Uten møte, et vanskelig besøk som ender med langfingeren. Høyre-aktivisten Eric Gemmour, som vil kunngjøre sin presidentkandidat i løpet av de kommende dagene, avslutter sin kampanje før kampanjen i uro.

en “Intuitiv gest“Den Eric Zemmer”Ta i betraktning“, Å sammenligne denne gesten beskytter følget hans”Case-leketøy pow ‘con“Det ble startet i februar 2008 av en bonde som nektet å håndhilse på president Nicolas Sarkozy, men Eric Zemors følge ønsket ikke at gesten skulle svare på spørsmålet om han var president.”Selvfølgelig gjør det en til virkelighet“, insisterte vi.”Han fortalte oss: ‘De fornærmer meg, de gir meg en finger, jeg svarer for penger’“.

I 2018 kommenterte Eric Zemmor på RTL et bilde av en ung mann som lager en langfinger med president Emmanuel Macron.En indeksgiljotin“M. Macron”Fornærmet (…) så Frankrike ble ydmyket“, Han forklarte.

“Å bo sammen i landet vårt er ikke et spørsmål om fornavn. Det er et problem med atferd og hvordan man skal leveHughes Renson, visepresident for nasjonalforsamlingens LREM, svarte: “Denne episoden legger til vanskelighetene som Eric Jemmur møtte på slutten av sin forrige kampanje, som begynte med en konferanseomvisning i møter og undersøkelsesboomen. Det virker nå.

Med stillestående eller fallende folkeavstemninger (12 % og 17 % i første runde), som i London eller Genève, sviktet rommene, og et svakt system av innenrikskritikk, klarte ikke debattanten å lykkes på sine reiser. Fredag ​​steg han ut av et tog i Aix-en-Provence i stedet for Marseille, hvor demonstranter ventet på ham.

På ettermiddagen gikk han i mindre enn 15 minutter, i Banier-distriktet, under rop fra demonstranter: “Zemmour-sammenbrudd, Marseille mot rasismeOmvisningen hans i gamlehavna ble avlyst lørdag.