Hegerberg (OL) er lovende etter avgangen med Norge

Tirsdag markerte dødsstøtet for landskampen i april. I det 30. minutt av Norges vennskapskamp beroliget Ada Hegerberg OL-supporterne. Lyon-spissen var forsiktig.

OL-fansen følte at de levde et mareritt i det 30. minutt av vennskapskampen mellom Sverige og Norge tirsdag kveld (18.30). Ligger allerede 1-0 etter ett mål Rolfo, Norges valg bør gjøre en forskjell snart. Rørt, åh Hegerberg ga bort Tjene Og Leon skremmer miljøet ganske dårlig. Ingen har glemt at det var under rallyet han ble valgt i september i fjor at han vant Ballon d’Or-prisen 2018 på grunn av en fotskade som tvang ham til å gå glipp av de neste seks månedene. Biz gjentakelse for aprilrally?

Da hun ikke kom tilbake til konkurranse med OL (4 kamper, 3 mål), ble Ada Hegerberg snart valgt ut til å forberede seg til verdenscupen om 100 dager. Men mer frykt enn skade i denne turen mot Sverige. Lyon-spissen har aldri unnlatt å berolige supporterneOL De begynte allerede å frykte fraværet av en annen. «Det er greit! Det var ingen skade i vennskap og teamet fungerte bra!», skrev han på Twitter. Uten sin målscorer, The Norge Uavgjort (3-3) hang i de siste sekundene av spillet. Når det gjelder OL, er det nå å vite arten av skaden og adaen Hegerberg Det vil bli utsatt helt for oppgjøret mot Paris FC søndag (15.00) på Parc OL.

Se mer Hvordan har du det!! Det er ingen fare i vennskap 😊 og gruppen fungerte bra! — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) 11. april 2023