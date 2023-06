Hegerberg (OL) er med Norge i VM

Ada Hegerberg ble logisk nok beholdt i Norges VM-tropp et år etter retur til uttak. OL-spissen håper å vise et bedre ansikt enn han viste på EM i fjor sommer.

I fjor sommer la hun ikke skjul på frustrasjonen. Tilbake til eksamen i mars 2022, Ada Hegerberg Han ønsket å utnytte Euro 2022 for å bygge videre på sin vellykkede retur til OL etter en alvorlig skade. Mangel på pott, The Norge Slått ut i første runde hadde Lyon-spissen mer enn bare bitterhet i munnen. Det har vært endringer, inkludert trenerbytte, og håpet om en sterk VM-prestasjon har kommet tilbake til den skandinaviske nasjonen og Ada Hegerberg.

Et rimelig band på papiret

Ballon d’Or 2018 ønsker å være lederen for utvalget, til tross for en sesong som ble avkortet igjen av en lang skade. Ikke overraskende ble Hegerberg inkludert i den 23 mann sterke norske troppen til verdenscupen som starter 20. juli. der Norge skal også spille åpningskampen i Auckland mot New Zealand. Etter det fortsetter konkurransen sveitsisk 25. juli og så en siste mot Filippinene 30. Et enormt billig lag for Hegerberg og hans familie.