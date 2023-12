Hegerberg så en trippel seier for Gilles og Canada

Ada Hegerberg under Norge mot Nord-Irland under EM 2022 (Foto: Ben Stansall/AFP)





Fredag ​​var flere OL-spillere på dekk i sitt utvalg. Ved hjemkomsten scoret Ada Hegerberg hattrick i Norges seier.

Det tok til den femte kampen før Norge endelig vant en kamp. I samme gruppe som Frankrike reddet nordmennene æren i Oslos kulde fredag Portugal (4-0) En klar og feilfri seier, som ikke vil tillate at det skandinaviske utvalget lenger er det siste. Denne seieren bærer ofte preg av Ada Hegerberg. Etter gjensidig avtale mellom alle parter som ikke var til stede på siste møte, angriperenOL Han feiret tilbakekomsten til det norske laget godt. Holder, hun trengte bare tre minutter på å åpne disken. Åtte var nok til at han scoret en dobbel via straffe. For å gjøre kvelden enda vakrere scoret Hegerberg hat-trick i det 49. minutt.

Hvis ikke kvalifisert, kan Norge likevel bli nummer to. Vi må slå Østerrike om noen dager. Basert på andre Nations League-kamper,«Tyskland Han tok nok en gang sin skjebne i egne hender. vs i sjokk Danmark, Sara Däbritz sitt lag vant (3-0) og tok førsteplassen over alle med én dag igjen. OL-midtbanespilleren spilte først den første perioden da stillingen allerede var 2-0.

Nederland ødela kvalifiseringen deres

Kvalifisering til Final 4 er alltid et spørsmål Nederland derimot Nederlenderne bommet allerede på fredag ​​sin beste sjanse til å kvalifisere seg. Scenen var imidlertid perfekt på Wembley med to mål Beerenstein (12., 35.) og strakte ut armene til en kvalifisert lagspiller. Van de Tonck, innehaver i London. Men motoren stoppet i andre omgang, med tre innslupne mål og England vant til slutt i tillegg.

Van de Donk som spilte 85 minutter og Damaris, går inn i pausen, er fortsatt på topp, men trenger en seier mot Belgia for ikke å være avhengig av et engelsk resultat mot Skottland. Og til slutt, for å avslutte, kampen mellom Vanessa Gilles og Ellie snekker Det skjedde ikke. Canada vant mest (5-0) for omkampen av verdensmesterskapet, men det australske laget dukket ikke opp, og etterlot Gilles foreldreløs i 90 minutter.