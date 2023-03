«Hei, utleveringstjeneste for narkotikasponsorer som trekker tråder fra Dubai til Belgia?»: Emirates, til tross for avtalen, svarte ikke!

Det var en minneverdig dag for politiet og rettsvesenet hvis den krypterte kommunikasjonen via Sky ECC-meldingen ble dechiffrert hovedsakelig av kriminelle aktive i narkotikasmugling gjennom Antwerpen. Avlyttede meldinger avslørte at alle lederne av de kriminelle nettverkene ikke bor i Belgia og deres foretrukne reisemål er De forente arabiske emirater, Dubai.

Belgia mente at gåsen la gulleggetUtleveringsavtalen er i kraftR. med Emirates siden november i fjor. Dessverre har ingen utleveringsforespørsel ennå mottatt positivt svar.

Narkotikasmuglere som er oppbevart i Dubai kan skjelve: Belgia søker rettferdighet!

På dette stadiet er ingen av de mistenkte ennå overlevert. «Siden avtalen trådte i kraft i november i fjor, har syv utleveringsforespørsler allerede blitt sendt til UAE, og to til kommer snart. Vi har ikke mottatt noen avslag fra UAE-myndigheteneDet sa justisminister Vincent van Kuykenborn til Representantenes hus.

Logikken er at siden ingen respons har blitt gitt… har det ikke blitt gitt noen fornektelse.

Minister tar tilflukt bak forsinkelser i overleveringsprosessen:.Mellom ikke-europeiske land tar de tid. Filen ble sendt til sentralmyndigheten i De forente arabiske emirater (Red.notat. Inkludert avtalen mellom Belgia og De forente arabiske emirater) Det ble deretter henvist til de kompetente domstolene. Praksismessig er det ikke rart vi ikke har fått svar ennå. Vi er ikke det eneste europeiske landet som står overfor slike problemer i UAE. I mellomtiden fortsetter vi å insistere på samarbeid, inkludert rettshjelp og inndragning.«

Et medlem av justiskomiteen mangler tillit: «Avtalen ble avtalt allerede i 2021, som trådte i kraft på slutten av fjoråret, og i mellomtiden fortsetter de kriminelle å lage et stort tog der. (Red.notat. Og for å fjerne narkotikasmugling i Belgia, legger vi til). Det at vi ikke har fått svar enda gir meg egentlig ikke håp. Spørsmålet er om UAE virkelig ønsker å samarbeide med landet vårt.«

Spørsmålet melder seg virkelig. I slutten av januar 2022 ble en tredje utleveringsforespørsel for «Tike Nordin», en av Antwerpen-baronene, avvist av en domstol i Emiratene. Nordin L. ble dømt til 40 måneders fengsel i Belgia for narkotikasmugling. H., er fortsatt veldig glad i Dubai. Sistnevnte innledet sak mot utleveringen hans og vant saken hans i Dubai High Court. Et nøkkelspørsmål? Ikke egentlig. På spørsmål om fremgangsmåten, forsikret dommeren den belgiske ambassadøren.

Zika-rettssaken mot kokssmuglere begynner i Antwerpen: 52 tiltalte men uten leder «Dike Nordin», på flukt i Dubai

» Vår utleveringsbegjæring er basert på tre filer, men én fil, vedkommende, ble fjernet fra rådsalen i slutten av desember.«, hadde statsråden forklart i forsamlingen. «Dette betyr at overlevering er mulig basert på to av de tre filene. Vi forstår ikke hvorfor den belgiske dommeren ikke ba om mer informasjon når han ble møtt med forsvarsargumentene fra UAE. Også, da forlikene ble avsluttet, var saken mot tiltalte allerede i lang tid til behandling i Dubai High Court. Det tas derfor ikke hensyn til disse avtalene under behandlingen av saken. «

Nordin El H., 34, som flyktet til Dubai i 2016, leder kokainsmuglingsoperasjoner i havnen der, ifølge påtalemyndigheten i Antwerpen.

Mange narkobaroner i Antwerpen har søkt tilflukt i Dubai. For eksempel skal Othman El B. ha investert rundt 7,4 millioner euro i eiendom der. Mange av dem støttet opp i mars i fjor, da SKY ECC-saken (påfølgende bølger av søk i den farmasøytiske verden) kom for dagen.

Operasjon Sky blir den andre ECC: nesten 3000 arrestasjoner for totalt 1125 år i fengsel