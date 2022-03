Hein Vanhaezebrouck: «Jeg håper Gent og Anderlecht går til sluttspill 1»

Det var utvilsomt flere scener på trenernes pressekonferanse enn det som skjedde på plenen på Kellamko Stadium søndag kveld. Fordi Vincent Company ønsket å vise resten av kongeriket at han ikke ga opp kampen om sluttspill 1, med et smil, godt humør og komplimenter til mennene sine. Og Hein Vanhaezebrouck fordi Hein Vanhaezebrouck.

Begge mennene ble umiddelbart enige. «Målforskjellen er ikke antall seire mellom to lag som er i balanse, men målforskjellen. Belgia er det eneste landet i Europa som fortsatt gjør dette. «Anderlecht-trener angret. «Selv om det ikke passet oss på den tiden, deler jeg Vincents meningKent bekreftet treneren. Mål må belønnes. RSCA-målforskjellen er +10 sammenlignet med vår. Det er verdt noe.»

Men det var Kent som var 180 minutter foran slutten av den klassiske fasen. «I garderoben sa jeg til gutta at jeg er sikker på at Antwerpen eller Kent til slutt vil tape poeng. Så vi må vinne de to siste kampene våre og se senere. Det vil jeg ikke. Jeg kommer til å angre.»Positivt selskap.

Smart, Von Hasbrook sendte ballen rett tilbake: «Jeg er sikker på at Underliets vil gjøre 6-6 mot Charleroi. Så vi har ikke rom for feil. Med den 7. seier på rad i ligaen har vi hatt den beste serien på tjue år i Gentlemen’s, men det vil være ubrukelig. hvis vi ikke legger til den 8. og 9. i rekken.»

Uvitende ble Antwerpen også invitert til diskusjoner etter kampen i Kent. Men Von Hasbrook ville unngå å nevne navnet på den tredje tyven. «Vil jeg se Anderlecht med oss ​​i sluttspillet? Selvfølgelig skal RSCA Cup-finalen ikke komme med ekstra motivasjon. Men jeg vil ikke si for mye om det. Jeg vil ikke promotere det. Gutter i Antwerpen .»

Selv etter disse matematiske betraktningene gjenkjente selskapet et mørkt miljø i det lilla garderoben søndag kveld. «Det er vanskelig å miste tre poeng. Det gjør vondt fordi vi har vært på et godt løp og funnet konsistens. Men plutselig er vi på femteplass. Vi hadde muligheter, men vi hadde ikke talentet. Det er en veldig vanskelig ting Trener trener.

I garderoben ved siden av Kellamco-arenaen roste Vonhaisbrook spillerne sine. «Jeg fortalte dem at jeg er stolt av dem. Dette er vår åttende kamp på 24 dager.»

«Vi burde ha scoret 40 % flere mål»

Ofte etter en fiasko kom Wesley Hotte bare inn og forklarte journalistene. «Det er historien om sesongen, Sa nederlenderen. Én, fordi motstanderen scorer på sin eneste halvsjanse. Kent er ikke farlig. Og to, fordi vi gikk glipp av mange muligheter. Å tape denne kampen var vår egen feil. Og jeg erkjenner også straffskyld. Jeg hadde 150 % sjanse til å treffe den headingen, men jeg bommet på den. Likevel kontrollerte vi kampen.»

Og nå? «Jeg tror ikke vi kan ende på topp 4 plassene. Men nå må vi ta denne situasjonen i betraktning. Jeg er nysgjerrig på å se om Kent og Antwerpen kan takle presset.» YT