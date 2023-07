Oppkjøpet av La Gantoise er nesten fullført. Sam Barrow ble ny eier og majoritetsaksjonær i East Flanders-klubben. Men for Hein van Hasbrouck går ikke ting raskt nok til å allerede føle behov for å slå alarm.

En sidevending i La Gantoise. President i klubben i over 20 år, Ivan de Witte overlevere Hvis amerikanske investorer kommer i kontakt med Buffaloes, vil den belgiske forretningsmannen Sam Barrow ta styret.

Men ting gikk ikke raskt nok Hein van Haesbrouck, håper å få flere hovedroller neste sesong. Etter å ha blitt utestengt forrige sesong, har La Gantoises stab blitt ytterligere redusert, mens Emmanuelle Gift Orphan liker spesielt interessen til Lily og Lenz.

«Vi trenger nye spillere for å nå våre mål. Jeg vet at oppkjøp tar en god plass i klubbens liv på dette tidspunktet. Mesterskapet vil imidlertid gjenopptas om tre uker og vi starter direkte med den europeiske åpningsrunden. Vi forventer for å kvalifisere oss, men vi må være klare for det. bør.»

Allerede forrige sesong klaget Kent-treneren flere ganger på dybden i kjernen hans. «Med all respekt for ungdommene som har prestert bra, de vil spille en nøkkelrolle i amatør-førstedivisjonen neste sesong med Zhang Gent. Disse spillerne kan ikke brukes direkte ved å gjøre XI. Avgang» ble gitt intervjuet. Head Ladsday News.