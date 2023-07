Heinen peker på Genks 3 største rivaler om tittelen

Fredag ​​28. juli gjenopptar Jubilee Pro League sin gang og lover å bli en interessant sesong igjen. Mesterskapet ble reformert igjen med to færre lag i den ordinære ligaen og utvidet sluttspill. Det burde nok en gang sørge for et spennende tittelløp.



Forrige sesongs spektakulære avslutning er nesten umulig å matche. Deretter skiftet tittelen hender tre ganger i de døende minuttene av mesterskapet, med Antwerpen som den endelige vinneren. For KRC Genk var dette resultatet et spesielt bittert eple å bite i. De vanlige ligavinnerne måtte sitte stille da de feiret et dobbelt århundre på Great Old Sekega Arena, og lot tittelen slippe unna i sesongens døende minutter.

Et forsterket valg

Men den skuffelsen ligger bak dem nå. Limburgerne vil være ute etter revansj neste sesong. For å gjøre dette ser også trener Wouter Vrankens utvelgelse ut til å være tilstrekkelig bevæpnet. Faktisk, med Joris Kayembe, Alieu Fadera og Hendrik Van Crombrugge, har tre menn allerede blitt kjøpt og bevist seg i Jubiler Pro League. En ung Christopher Ponsu Bao gjorde også et sterkt inntrykk under produksjonen. Så langt har de fleste av lederne fortsatt i stillingene sine.

Tre store utfordringer

Den representerer det beste. Skipper Brian Heinen ser imidlertid tre store rivaler for Racing. «Vi ønsker å nå sluttspill I og så får vi se. Antwerpen er et veldig sterkt lag og kan være i posisjon til å gjøre nok en viktig overgang. Club Brugge må bevise seg igjen, og å møte Union er enda tøffere og vil bli sterkere. Det kommer til å bli en flott sesong», kan vi lese i Head Ladsday News.