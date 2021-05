Heksikon for å distribuere flytende vindturbiner

Hexigon, den svenske utvikleren av dual-sea vindturbinteknologi, sa denne uken at det ville skape et demonstrasjonsprosjekt for en flytende vindmølle utenfor norskekysten i MedCenter-havområdet.

“Twinway, prosjektet er en pilot for kommersialisering av ny havflytende vindteknologi. Gjennom dette prosjektet ønsker Hexicon og MedCentre å vise kilden til dypvannsflytende vind, fordi det hjelper til med å generere en stor mengde fornybar energi, samtidig som den tillater mer gjennomsnittlig vindkyst og lavere stabil hastighet og mindre visuell påvirkning enn havvindkraft, sa Hexigon.

Hexicon, basert i Stockholm, utvikler vindkraftprosjekter i havets hav basert på patentert teknologi. Norsk marint energi testningssenter (MedCentre) gir fasiliteter og hjelp til å teste ny marin fornybar energi teknologi. De to selskapene har signert en avtale om å utvikle et dobbeltveiprosjekt basert på Hexicon-teknologi i havområdet i Med Center i Norge.

Formålet med Twinway-prosjektet er å demonstrere konseptet bak Hexigons flytende vindturbiner med doble vindturbiner pilotaggregater designet, installert og operert ved Med Center. Flytende luftbaser muliggjør installasjon på større vanndyp, noe som gir høyere gjennomsnittlige vindhastigheter og lavere visuell påvirkning.

Marcus Thor, administrerende direktør i Hexigan, sa: “Dette er ikke bare en flott mulighet til å demonstrere Hexigans patenterte teknologi og evner innen prosjektutvikling, men også et viktig skritt for den flytende vindindustrien. Med dette prosjektet kan vi tydelig demonstrere kraften til havflytende vind sammenlignet med havkraft og vindkraft med lite hav. Hvordan den er designet for å være den mest relevante delen av fordelene og fremtidig fornybar energimiks. ”

Testområdet ligger utenfor sørkysten av Norge, og Metsentre har søkt om godkjenning for nye 85 MW, som forventes levert i 2021. Hexicon har signert en betinget eksklusiv avtale med en reservasjon på 6 MW.

Hexicon har nylig signert samarbeidsavtaler med Acre Offshore Wind og Bechtel.

Det svenske selskapet har inngått et samarbeid med ingeniør- og byggefirmaet Bechtel for i stor skala å demonstrere den innovative dual-turbo flytende sjøvannsteknologien. Flytende kraft Generasjonsprosjekter ved kysten av England

Acres offshore, med Hexicon Utforsk kollektivt mulighetene for flytende vind i kystnære Sverige, Som kan generere “mange gigawatt” med fornybar energi.