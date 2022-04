Hele konserten på Strome Coachella (video) ble dedikert til komikeren Cody

Komiker noen dager i California Crore Deltok på konserten Stroma På festivalen Coachella. Under showet, Sangeren forklarte titlene på det nye albumet sitt, «Multitude», men nevnte også hans beste hits og navnet på den belgiske komikeren i en av sangene hans.

Komikeren, som var midt i en tumultarisk folkemengde, filmet dette konsertens høydepunkt. «Takk for ditt fulle engasjement Coachella. Er bra«, skrev Crore I sin Instagram-historie.

Dette er Stromays andre konsert for denne versjonen av Coachella. I mars fortalte Strome til AFP om konserten hans på den prestisjetunge amerikanske festivalen, som besøkes av rundt 125 000 mennesker om dagen. Kom igjen Fra inn- og utland. «Vi la våre robothender på og prøvde å sette en viss ambisjon på showet: hvis luften i Coachella var for høy kunne vi ikke bruke dem fordi de støttet skjermene bak meg. Jeg prøver å ikke tenke for mye på det. Håper vi får bedre tilbakemeldinger etter at vi kommer dit«Veddet ser vellykket ut …

I dine tanker Plakat av Coachella I år Billy ElishHarry Styles og The HelgSamt Swedish House Mafia.

Festival-utgaven 2020 ble avlyst på grunn av en koronavirusinfeksjon, og to år med kaotisk avlysning, konsertdato og programendringer fulgte.

I store navn Dette er Coachella Årstallet er oppført Og Megan Du Hingst, Phoebe Broer Og Doja Katt. Fransk, palestinsk DJ fra L’Impératrice Sam « Abdulhadi Og sørafrikansk svart Nøtteaktig vann Står også på agendaen.

Te Helg Og ble lagt til listen i siste liten, etter at Swedish House Mafia trakk seg tilbake Kanye Vest.

Travis Scott droppet showet etter et stormløp under konserten hans i Houston i fjor.