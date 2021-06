Helen & Hard henger Woodnests trehus fra furuene i en norsk skog

Norsk arkitektkontor Helen & Hard har ferdigstilt et par flisbelagte trehus i en åsside med utsikt over Hardangerfjorden.





Woodnest Treehouses ligger over byen Odda i den sørlige enden av Sørfjorden, en av de innerste grenene av Hardangerfjorden.

Helen og hardt han designet de to hyttene som svar på topografien og forholdene på stedet, som ligger i en bratt, skogkledd skråning på kanten av fjorden.

Bygningene er suspendert omtrent 20 meter over skogbunnen og er festet til stammene til to levende furutrær med stålkrager. Dette skaper følelsen av å bo blant grenene.

“Med utgangspunkt i klientens ønske om å skape en unik romlig opplevelse som knytter seg til den vanlige og ekstraordinære følelsen av å klatre og utforske trær, var vårt mål å skape et rom som virkelig legemliggjør hva det betyr å bebo naturen,” forklarte studien av arkitekturen. .

Hyttene nås etter en 20-minutters spasertur langs en bratt og svingete vei som fører fra byen til stedet. Korte trebroer går fra åssiden til inngangene til hyttene.

Hver av hyttene har et indre gulvareal på bare 15 kvadratmeter som inkluderer soveplasser, bad, kjøkken og et boareal med utsikt over fjorden.

De indre rommene er ordnet rundt trestammene til trærne, som utgjør den viktigste strukturelle kjernen. En serie med limte laminert tre radiale ribber skaper et ytre skall som inneholder store vinduer.

Bygningene er pakket inn i en beskyttende hud laget av ubehandlet helvetesild som gradvis vil slites bort til en tone og patina som smelter sammen med den omkringliggende skogen.

Sebastian Cox skaper subtile svidde lerketrehus

De innvendige veggene, takene, gulvene og de innebygde møblene er laget av tre for å referere til den norske tradisjonen med trebygging.

Den omfattende bruken av tre forbedrer også følelsen av å være omgitt av naturen.

Trehus og andre avsidesliggende boliger har nylig vist seg å være populære da folk søker eskapisme under koronaviruspandemien.

Designer Sebastian Cox skapte et trehus i Hertfordshire, England med svidd lerkbekledning og flistak, mens Peter Pichler designet en gruppe luksuriøse trehus for et feriested i Østerrike.

Helen & Hard ble grunnlagt i Stavanger, Norge i 1996, og har nå et andre kontor i Oslo. Firmaet jobber med prosjekter som spenner fra private hjem til store kommersielle prosjekter, kulturbygg og byutviklingsprosjekter.

Studioet opprettet en storstilt sambygdingsmodell for den nordiske paviljongen ved arkitekturbiennalen i Venezia i 2021 og har også designet et gigantisk treribbet bibliotek med innebygde hyller.

Fotografiet er av Sindre Ellingsen.