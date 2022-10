Helen Segara snakker om sin kroppstransformasjon: «Fjeset mitt er annerledes»

Etter Behandlingen hans er basert på kortison, som gir ham et oppblåst utseende– For å bekjempe en sjelden øyesykdom gjennomgår Helen Segara fysiske endringer. «Jeg visste at publikum ville legge merke til at ansiktet mitt var annerledes«, sa han om sin retur til TV som jurymedlem Frankrike har et utrolig talent På M6, i kolonnene til Télé-Loisirs. «Det er en utfordring for meg å komme meg gjennom det. Jeg vil bare gjøre jobben min.» Og oversetteren av «Det er mange som elsker deg», nå 51, fortsetter. «Det ligger ikke i min natur å synes synd på folk. Å delta i dette showet gjorde meg glad. Jeg kan være sliten, men jeg klarte å stå på scenen fordi publikum gir meg denne gleden.»

Sangeren avsluttet dette intervjuet Underholdning TV På en positiv måte, husk at hver prøvelse i livet lar deg lære leksjoner. «Når du går gjennom vanskeligheter, lærer du om deg selv og oppdager styrker som du ikke tvilte på. Jeg ble motoren, inkludert de rundt meg som var syke.» Helen Segara har blitt støttet av sine kolleger, nettbrukere og mange kjendiser siden hun åpnet opp om sin sjeldne sykdom.