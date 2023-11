Helen Segarra leverer budskapet sitt: «Jeg mistet et øye»

Tirsdag 31. oktober kl. Helen Segara Det ble spesifikt avslørt på showet at han «har vært på sykehus de siste to årene» og «Frankrike har et utrolig talent». Denne lørdagen 25. november, «Quelle Époque!» I løpet av programmet leverte oversetteren av «Vivo Per Le» svært betryggende meldinger. «, presentert av Leah Salameh.

«Jeg kjempet godt og i dag er jeg stabil,» avslørte Helen Segara, som insisterte på at hun nå lever med «daglig behandling».

En dobbeltsjekk

I sin lange kamp mot sykdommen forklarte sangeren at hun mistet synet på det ene øyet. «Jeg var nesten i mørket,» sa hun. «Men vi klarte å redde det ene øyet mitt, og siden den gang ser jeg at min mening har endret seg. Jeg forbinder meg ikke lenger med negative ting, men mer med livets krefter og mennesker fylt med livskraft.» sa Helen Segara og tok venninnen som et eksempel. Karine Le MarchandGjest på «Quelle Époque».

baby Jeg smiler fordi jeg tror folk går gjennom mye mer dramatiske ting enn meg.

Som sangeren avslørte, er en positiv holdning ikke alltid lett. Faktisk forklarte Helene Segara at Internett-brukere mottok meldinger fra henne på sosiale nettverk: «Hvordan tør du rettferdiggjøre dine mislykkede operasjoner med å si at du er syk? «. Meldingene mottatt på et tidspunkt da Rafael, Maya og Matteos mor var veldig syk. «Jeg var syk og hoven av kortison,» husket hun bittert.

I mange tilfeller trodde kunstneren at han allerede hadde rørt Kritikken hun har fått om kroppen endrer seg Gjennom årene, spesielt vektøkningen hans.