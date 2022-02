Helen Sekara annonserte en dårlig nyhet til fansen

Denne 22. februar snakket Helen Sekara lenge på Instagram. ” Det jeg skriver til deg i dag gjør meg veldig trist

“, begynner hun, den kunngjør fargen …” Etter flere måneder med streng behandling, må jeg bestemme meg for å begrense turen min til den store hemmeligheten at jeg alltid har prøvd å fortsette å smile og respektere alle mine plikter. Siden min nye behandling er lang og slitsom, kan det dessverre være urimelig og slitsomt for meg å holde flere konserter på en uke.

“, fortsetter hun. Fortsetter: Jeg vet hvor skuffende denne nyheten er for noen av dere som har støttet meg i lang tid, men dere kan ikke forestille dere hvor vanskelig det kan være å akseptere dette… Derfor bestemte jeg meg for å gjøre alt for å holde så mange konserter. Rett før du helbreder, eller for å utsette andre … ⁇

Helene Sekara bemerker at gjenforeningen hennes med Andrea Bocelli på scenen i mars 2022 for tiden opprettholdes: “

Som jeg alltid har gjort, vil jeg sørge for at jeg fortsetter å gjøre min plikt.

Sangeren kommer tilbake til fansen med en kalender som tydelig viser vedlikeholdte datoer og utsatte datoer.