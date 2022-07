Hélène Ségara er ikke identifisert: «Kommentarer om meg på sosiale nettverk er gratis og ekle»

Denne mandagen 25. juli er det kickoff for det nye M6-prosjektet, Hvem kan slå oss, Verten er Éric Antoine. Dessuten, i denne første utgaven som samler seks personligheter (Philippe Etchebest, Cristina Cordula, Marie Portolano, etc.), må stjernene på den lille skjermen møte 100 Lambda-kandidater. Vinneren vinner 30 000 euro. Sangerinnen Hélène Segara, som vi nylig så i forrige sesong Frankrike har et utrolig talent (selv på M6), kom til å møte publikum Hvem kan beseire oss?. En ekspert på musikk, tolken av «There Are Many Who Love You» er ikke bare kjent for sitt musikalske talent. Men av hans fysiske utseende. «Selvsagt. Som jeg forventet, var kommentarene om meg på sosiale medier uønskede og ekle.» skrev den 51 år gamle sangeren på Instagram. «Det er sant at et år med tung behandling forandret meg og ga meg mange komplekser. Dessverre kan jeg ikke gjøre annet enn å smile og kjempe.» Og for å konkludere: «Takk til de som visste og kom for å beskytte meg».

Som en påminnelse har Helen Segara lidd av en autoimmun sykdom i mange år. Den 22. mars, bursdagen hennes, uttrykte hun håp om å behandle vektøkningen på grunn av kortison. «Etter flere måneder med streng behandling, der jeg alltid har forsøkt å holde et smil om munnen og respektere alle mine forpliktelser, i den største hemmelighet, må jeg bestemme meg for å avkorte turen.» Mange fans har forsvart ham i møte med hån og skarpe meldinger. «Stopp Basher Helene Segara, prøv å få flere verdier enn det…hun endret seg fordi hun var syk, slutt på diskusjonen», Kan vi lese mellom internettbrukere? «Jeg slettet tweeten min, jeg visste ikke at Helen hadde en sykdom.»