Hellas brann – live: Hundrevis av mennesker ble reddet med båt da brannen nådde øya Evia.

Land som har sendt brannmenn og fly for å delta i arbeidet med å bekjempe helvete i Hellas inkluderer Frankrike, Ukraina, Kypros, Kroatia, Sverige og Israel. Det forventes flere i dag fra Romania og Sveits, mens Egypt sa at de ville sende to helikoptre. 36 tsjekkiske brannmenn med 15 kjøretøy forventes å ankomme tidlig mandag morgen.