Hellas -brannen: Øyenvitner beskriver hendelser som brannspredning og ødeleggelse av hus i Evia | Internasjonale nyheter

Det er trist å tenke på at for noen dager siden bodde en familie lykkelig i det brente skallet av huset vi nå ser i landsbyen Limni på øya Evia.

Huset ved siden av drev den samme familiebygde virksomheten i 40 år. Nå ser familiens sønn, Pablos Caribalo, vantro på det han ser.

Her er en av de første landsbyene som ble evakuert i en ukes lang brann. Pablos tok foreldrene sine i sikkerhet og kom tilbake for å se resten av huset hvor de måtte flykte.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller



Beboerne sliter med å redde hjem fra brannen



Alle er ødelagt. Brannen som spredte seg i Limney var fryktelig, og Pablos sa at nødetater bare var involvert i å evakuere mennesker og ikke redde eiendom. Han sier at han burde ha sendt mer hjelp.

Han forteller meg: “Det kan ha vært noen her, men det var bare om å bli evakuert. Det var ikke å ta vare på husene. Det tok mennesker og reddet liv. Bare ett fly kom for å håndtere brannen.”

Han sier at folk i mange landsbyer er misfornøyde. De ble tvunget til å forlate hjemmene sine og forventet at nødetatene skulle beskytte eiendommen deres. Han gråt da faren fant ut hva han hadde jobbet så hardt for.

Og Paul er nå bekymret for hva som vil skje med Evia. Han sier: “Jeg tror mange mennesker vil forlate øya. Dette er ikke et lite stykke Evia, det er halve øya. Hvem skal betale for det? Vi kan ikke betale for det, helt sikkert.”

Dette er spørsmålet mange som har livnært seg på Evia nå stiller. Mye har blitt ødelagt her, og mye mer er i fare.

Bilde:

Pablos Carreblo, som ikke ønsket å vise ansiktet sitt, sa: “Bare ett fly kom for å slukke brannen.”



Vi ser et hus på åssiden truet av brann fra landsbyen Quays. Det var ingen brannmenn som kunne slukke brannen. Flyet er ikke oppover enn vannet.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller



Det har blitt rapportert om et brann som brenner nord for Hellas nest største øy Evia i en timelapse -video.



I stedet prøver de tre mennene, lokalbefolkningen, å beskytte eiendommen ved å bruke de eneste verktøyene de har. Vannbøtter.

Deres innsats virker meningsløs, men som vi ser prøver de bare å gjøre noe. Og det irriterer også innbyggerne i Goose.

Bilde:

– Folk bekjemper brann alene. Skogen er brent, sier John Sisis



John Jesus ser også på. Han forteller oss: “Folk bekjemper brannen alene. Skogen er alle brent. Husene har blitt reddet så langt fordi folket har kjempet for dem. Bare folket. Ingen andre.”

Sannheten er at det er flere nødetater i Evia. Støtte har nå kommet da brannmenn kommer fra andre land, men omfanget og varigheten av katastrofen har beseiret all innsats.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller



Hellas -brann: Sjeldne ressurser å bekjempe



Den greske statsministeren Grios Mitsodakis har nå beklaget, og sa at det som skjedde i Evia “mørker alle hjerter”. Han fortsatte: “Jeg beklager ulempene.”

For mange på denne øya vil disse ordene være tomme, i håp om at de kan få mer hjelp og komme.