Hellas har reist et gjerde langs den tyrkiske grensen midt i en økning i afghanske flyktninger

Hellas har reist et 25 mil langt gjerde og satt opp et nytt overvåkingssystem på Tyrkias grense i påvente av afghanske flyktninger som ønsker å nå Europa.

Talibans raske okkupasjon av Afghanistan vakte ny bekymring for flyktningkrisen i EU i 2015, med nesten en million mennesker på flukt fra krig og fattigdom i Midtøsten og utover å flykte fra Tyrkia til Hellas før de flyttet til velstående land i nord.

Hellas har stått i spissen for krisen, og grensekreftene er i høy beredskap for å forhindre at det blir en inngangsport til Europa igjen.

Etter å ha besøkt Evros -regionen fredag ​​med forsvarsministeren og forsvarssjefen, sa sivilforsvarsministeren, Michaelis Chrysocoidis, “Vi kan ikke vente på en mulig innvirkning.

“Våre grenser vil være sikre og ukrenkelige.”

Chrysocoidis sa at krisen i Afghanistan hadde skapt “muligheter for innvandrere” til Europa da utvidelsen av det eksisterende åtte mil lange gjerdet og det automatiserte elektroniske overvåkingssystemet var fullført de siste dagene.

Ankomsten av immigranter til Hellas, enten til lands eller til sjøs, ble redusert som et knep da EU gikk med på en avtale med Tyrkia om å blokkere strømmer i bytte mot økonomisk bistand.

Hellas har strammet innvandringspolitikken de siste månedene ved å lansere EU-dekkende anbud om å bygge to lukkede anlegg på øyene Samos og Lesbos, nær Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og den greske statsministeren Griagos Mitsodakis diskuterte Afghanistans fremgang i en sjelden telefonsamtale fredag ​​da begge land uttrykte bekymring for flyktninges flyktninger fra Taliban.

Erdogan sa at en ny migrasjonsbølge ville være “uunngåelig” hvis det ikke ble iverksatt nødvendige tiltak for å hjelpe Afghanistan og naboland som Iran før de prøver å nå Tyrkia og Europa.

Han sa også at Tyrkia, som har styrket grensen til Iran, diskuterte spørsmålet om afghanske innvandrere med Teheran.

Torsdag oppfordret Erdogan europeiske nasjoner til å påta seg ansvaret for å forlate Taliban, og advarte om at Tyrkia ikke ville bli Europas “flyktningdepot”.

Kommentarene hans kom i kjølvannet av Afghanistans økende infiltrasjon av Tyrkia fra Iran de siste ukene.

Onsdag sa den greske innvandringsminister Nodis Mitarachi at utvisning av europeere og afghanske sivile som hadde jobbet med EU -styrker var en prioritet, men at Hellas “ikke godtar at det er en inngangsport til uregelmessige strømmer i EU.”

Han snakket på Sky TV og bemerket at Hellas ikke har noen grenser til Afghanistan og at “vi har land i øst som kan gi tidlig sikkerhet der det er nødvendig.”

Tyrkia er et trygt land for afghanere.

Det er allerede 3,6 millioner syrere og 300 000 afghanere som flykter fra borgerkrigen i Tyrkia.

I 2016 signerte Tyrkia og EU en avtale for Tyrkia som skulle stoppe hundretusenvis av migranter og flyktninger på vei til Europa i bytte mot visumfrie reiser for tyrkiske borgere og betydelig økonomisk bistand fra EU.

Erdogan anklaget ofte EU for ikke å forhandle og sa at avtalen hadde ført til at tusenvis av asylsøkere var strandet i fattige flyktningleirer på de østlige greske øyene.

Hellas og Tyrkia har lenge vært uenige om immigrasjonsspørsmål og konkurrerende territoriale krav i det østlige Middelhavet.

