Hellblade 2 Senua’s Saga: New Trailer på Xbox Game Showcase

Av Laurent P. Lagt ut 11. juni 2023 kl. 21:53

Hellblade 2: Senua’s Saga viser nesetippen nok en gang… I anledning Xbox Game Showcase 2023 presenterte utviklingsstudioet Ninja Theory en ny trailer for oppfølgeren til spillet Hellblade: Senua’s Sacrifice, utgitt i 2017. Vi tar status!

Hellblade 2: Senua’s Saga gi nyheter igjen! Etter Game Developers Conference (GDC)det er i anledning Xbox Games Showcasesom ble holdt 11. juni 2023, som det etterlengtede spillet utviklet av ninja teori viste nok en gang nesetippen da han avslørte en ny tilhenger fristende.

Hellblade 2 Senua’s Saga Gameplay Trailer:

Selv om den offisielle utgivelsesdatoen fortsatt er ukjent (bare en liten 2024 har blitt annonsert), er fansen ivrige etter å finne ut mer om denne lovende tittelen som vil bli utgitt eksklusivt i Xbox Series X|S OG datamaskin. Etter en kunngjøring for tre år siden har studioet holdt seg relativt lavmælt, og har gitt ut noen imponerende videoer i løpet av spillpremiermen uten å avsløre mye informasjon om spillingen.

I anledning av Game Developers Conference (GDC) 2023, ninja teori Jeg benyttet anledningen til å dele en teknisk demonstrasjon av Senua’s Saga: Hellblade 2fremhever motorteknologiske fremskritt uvirkelig motor 5. I denne demoen var vi i stand til å beundre den hyperrealistiske representasjonen av ansiktet til Senúaspilt av skuespillerinne melina juergens. Hvis lip sync fortsetter å forråde det faktum at det er et videospill, er den generelle kvaliteten på animasjonene verdsatt og foreslår en tittel som oppfyller forventningene når det gjelder visuell og lydgjengivelse.

Jeg føler det Hellblade 2: Senua’s Saga skyve grensene for ansiktsanimasjon i sanntid med uvirkelig motor 5som presentert under GCC 2023. Spillets heltinne, Senua, gir oss også litt innsikt i handlingen når hun kunngjør at hun vil ødelegge gudene. I mellomtiden kreves det tålmodighet for å oppdage denne lovende tittelen og dens fengslende univers.

Og for de andre trailerne er den her: