Helseadvarsler når dødsgjerde brenner ved 54.4C | Amerikansk vær

Det var kraftige varsler i det vestlige Amerika mandag etter Death Valley California Registrerte de mest pålitelige registrerte temperaturene på jorden som kunne bevises.

Etter en serie hetebølger registrert i Canada, det nordvestlige USA, Nord-Europa og Sibir, understreker intensiteten av den hete spell den farlige effekten av menneskeskapte klimaendringer og fikk forskere til å lure på om datamodeller kunne ha undervurdert virkningen.

U.S. National Weather Service målte 54,4C (130F) i Furnace Creek i Death Valley lørdag. Hvis det ble bekreftet, ville det tilsvare rekorden som ble satt på samme sted i fjor og litt høyere målinger for konkurrenter når utstyret var mindre nøyaktig for 100 år siden.

Varmepiken er slitesterk og vertikal. I tre dager på rad var Furnace Creek sin maksimale temperatur over 53,3C. Det var et lite gap om natten, der minimum ikke falt under 32 cc.

Sterkt vær påvirket et veldig bredt område. Rekorder ble slått i flere samfunn i California og Newton, inkludert Palm Springs og Palmdale. Kombinert med den ekstremt alvorlige tørken, har den også gitt villfarlige Tinderbox-forhold. Bootleg-brannen, som har raset i Sør-Oregon siden tirsdag, har brent 58 000 hektar, og truet mer enn 1000 hjem og ført til evakueringsordrer i Klamath County.

Høyere turer ble spådd andre steder mandag morgen, med tjenestemenn som rådet eldre og sårbare mennesker med hjertesykdom om å ta ekstra forholdsregler. “En farlig hetebølge vil fortsette å påvirke det meste av vest i begynnelsen av uken.” National Weather Service advarte.

Utbruddet av monsun denne uken forventes å gi litt lettelse, selv om det er frykt for at det kan være forårsaket av støvstormer.

Meteorologisk kontorforsker Nicos Christidis, som spesialiserer seg på tilskrivning av klima, sa at det ble gjort studier for å måle omfanget av menneskelig innflytelse, men det var et spørsmål om hvor lang tid det ville ta å forekomme i en verden uten disse ekstreme værhendelsene. Klima sammenbrudd.

Uten en rask utslippsreduksjon, ville dette øke sjansene for gjentakelse, sa han. “For tiden antyder vår studie at regionen kan forvente en hendelse av denne størrelsen hvert 15. år eller i gjennomsnitt, og under visse fremtidige forhold vil dette nivået øke nesten hvert år.”

I følge Daniel Swain, en meteorolog ved University of California, Los Angeles, passer vrede av ødelagte tømmerstokker til datamaskinspådommer om hvordan været vil fungere som et resultat av økende menneskelige utslipp til atmosfæren.

“Mens de er visuelt tiltalende, er de ikke vitenskapelig overraskende. De er veldig i tråd med spådommer om hva som vil skje i oppvarmingsverdenen,” sa han. Record – Uvanlig enn noen andre opptak ble funnet i Canada og Nordvest, hvor poster var så store med stor margin at de stumpet folk. ”

Forskere undersøker fortsatt om langvarige tørke forverrer kortsiktige hetebølger, eller om andre menneskeskapte klimafaktorer forverrer hetebølger på måter som ikke akkurat er representert av modeller som å redusere den arktiske oppvarmingsstrømmen og forårsake mer sommervær. Forhindre innstillinger. “Disse hypotesene undervurderer hetebølgene i klimamodeller. Men bare hvis den fremdeles eksisterer.”

Matthew Huber, leder for Climate Dynamics Forecasting Laboratory ved University of Purdue, sa at konseptet med disse mulige ikke-lineære årsakene var i forkant av vitenskapen og fortsatt ble evaluert. Men tørke kan være en faktor, sa han.

“Det som skjer i Vesten nå er en tørr hetebølge med høyt trykk, klar himmel og tørkeforhold. Akkurat som mennesker setter svette på seg selv for å kjøle seg ned, er det viktig å holde den fordampende overflatetemperaturen fra å fordampe fra planter eller jord eller legemer av fra langvarig tørke – man kan lett forvente en økning i overflatetemperaturen i ett trinn. “

Ved tørre pæretemperaturer over 40C er luften så varm at å kjøre viften kan få deg til å føle deg varm, sa Jonathan Busan, en meteorolog ved University of California, Berne. “Det er ekkelt å se disse hendelsene skje,” sa han.

Selv om Death Valley og Phoenix er eksepsjonelt tørre sammenlignet med de fleste deler av verden, sa han at den våte pæretemperaturen (som kombinerer varme og fuktighet) er en av de høyeste som noensinne er registrert i det sørvestlige USA, fordi luftfuktigheten ikke kunne nå høyt nok til å regne.