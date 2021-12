Helsepass vil bli “vaksinepass” og negativ PCR-test vil ikke lenger bli akseptert

Den franske regjeringen kunngjorde fredag ​​at de strammer inn vilkårene for tilgang til Health Pass for å overvinne Omicron-varianten. “Det vil dominere fra begynnelsen av 2022”.

Kunngjøringen kommer i etterkant av en beslutning fra Helserådet om å vurdere nye tiltak i møte med den femte lynbølgen og den svært smittsomme Omigran-varianten av Govit-19.

Omigron-variant, dens diffusjonshastighet “Blendende rundt oss i Europa”, “Spredning for raskt til å dominere fra begynnelsen av 2022” I Frankrike kunngjorde statsminister Jean Costex.

Som et resultat av dette vil Helsepasset bli «Vaccine Pass» ved inngangen til året, som kun implementeres med en komplett vaksinasjonsplan og ikke lenger implementeres gjennom en enkel negativ test.

“Bare vaksinen er gyldig i vaksinen”

“Fra nå av er det kun vaksinen som er gyldig i passet”, insisterte regjeringssjefen etter Helserådet.

Health Pass er spesielt ettertraktet på restauranter, kjøpesentre, underholdningssteder og museer.

Flyttingen vil bli gjenstand for et lovforslag som ble fremmet i parlamentet i begynnelsen av januar, som også vil inkludere et ønske om å «stramme inn vilkårene for restriksjoner og sanksjoner mot falske tillatelser», understreket Jean Costex.

“Det er uakseptabelt at avslaget til noen få millioner franskmenn å la seg vaksinere setter livet i fare for et helt land og undergraver dagliglivet til det store flertallet av franskmennene som har spilt siden begynnelsen av denne krisen.”, hamret han.

“Vi føler at viktige omsorgs- og rehabiliteringstjenester på våre sykehus ofte blir overveldet av de som ikke er vaksinert, noe som legger press på de som ikke er vaksinert.”, forklarte Jean Costex.

Fristen for tilgang til vaksineforsterkeren reduseres til fire måneder i stedet for fem måneder.

Mer enn 121 000 av Frankrikes 67 millioner mennesker har dødd av Govt-19 siden utbruddet startet. Nesten 90 % av befolkningen over 12 år er vaksinert, noe som gjør det til en av EUs høyeste vaksinasjonsdekning.