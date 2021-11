Helsesjef, vaksineforsterker: Emmanuel Macron kunngjør nye tiltak

Emmanuel Macron sa tirsdag at franskmenn over 65 år må få boosterdosen av anti-regjeringsvaksinen for å holde seg frisk fra midten av desember, og kunngjorde mer enn 50 år med boosterens kommende utvidelse.

“En (påminnelse) kampanje har blitt lansert siden slutten av sommeren for alle over 65 år og de mest sårbare, vi må få fart på den nå”, sa han. Han husket statsoverhodet under en TV-tale.

“Fra 15. desember må du begrunne en påminnelse om å forlenge gyldigheten av helsepasset ditt”, Han fortsatte.

Hvorvidt denne begrensningen bare vil påvirke personer over 65 år eller de som er i faresonen som de med fedme og diabetes, gjenstår å se. Macron ikke nevnt. Men etter presidentens tale gjorde helseministeren det klart at personer med leddsykdommer ikke ble rammet av forbudet.

Imidlertid oppfordres disse menneskene fortsatt til å motta en tredje dose av vaksinen.

Siden september har de eldste og mest sårbare faktisk kvalifisert seg for boosterdosen av anti-statsvaksinen, ofte den “tredje dosen”, hvis vaksine er mer enn seks måneder gammel.

Boosterdosen er rettet mot å kompensere for tapet av effektivitet funnet i alle antikovalente vaksiner over tid.

På samme måte kan alle over 50 år ha nytte av denne boosterdosen fra neste måned. Det kunngjorde Macron.

“Mer enn 80 % av de som er på intensivavdeling er over 50 år, og det er grunnen til at tilbakekallingskampanjen for våre kamerater mellom 50 og 64 år starter i begynnelsen av desember,” sa han. Han avklarte.

Franske helsemyndigheter har ennå ikke godkjent en slik utvidelse, men Emmanuel Macron forklarte at de har blitt tatt i denne retningen.

Daglige helsedata på tirsdag viser en økning i infeksjoner. Folkehelse Frankrike har identifisert 12 476 nye regjeringssaker. Dette er første gang siden 14. september at antallet saker har oversteget 10 000 (unntatt 3. november, hvor rettssakene kom etter den lange helgen til Allehelgen).