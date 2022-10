Hemmelig russisk gruppe: Identiteten til «fjernsnikmordere» avslørt

Etter en måneders lang etterforskning oppdaget Bellingade identiteten til mennene og kvinnene som var ansvarlige for fjernprogrammering av de russiske missilene.













Publisert 27.10.2022



Lgranskingsutvalget Bellingate Etter en langvarig etterforskning hevder den å ha oppdaget identiteten til medlemmer av en hemmelig paramilitær gruppe i Russland som er ansvarlig for å skyte opp missiler inn i ukrainsk territorium. Dataforskere, programmerere, spillutviklere: profilene til disse menneskene er forskjellige.







Bellingate-nettstedet snakker om «fjernmordere» som kan angripe elektriske mål eksternt, men også sivile mål: hjem, lekeplasser, bygninger, kjøpesentre. Sivile streiker er en krigsforbrytelse i henhold til internasjonal lov. Ifølge forskningen til etterforskningsteamet ledet av Christo Grosev, ble missilene skutt opp fra to steder i Russland: Moskva og St. Petersburg.

For å komme til disse konklusjonene undersøkte etterforskere telefonregistre og noen jobbdokumenter lekket fra datamaskinene til tusenvis av militæringeniører og nyutdannede i Russland. I tillegg til at disse ingeniørene var bosatt i det russiske svarte markedet, oppdaget Bellinggate-etterforskere at disse personene jobbet i den samme hemmelige industrien. Mange av dem var registrert på samme adresse i 19 Znamenka Street i Moskva: Russian Military Headquarters.

Ulike, men like profiler

Profilene til disse arbeiderne er forskjellige, men det er likheter. De fleste av dem har bakgrunn fra dataindustrien eller virtuelle spill, og noen har allerede «erfaring» da Russland gjennomførte målrettede angrep i Syria mellom 2016 og 2021. Ifølge stedsundersøkelsen inkluderte gruppen «den brukte duoen». Unge menn som tilbrakte hele karrieren i hæren eller marinen, deretter spesialiserte seg i militærteknikk, samt rekruttert til sivile jobber som vanligvis involverte databehandling. »

Den nakne funksjonen til disse mennene og kvinnene er faktisk denne nøyaktige handlingen: programmering av missiler for å målrette mål i henhold til ordre fra deres overordnede.

Bilder og informasjon

Bellingade var i stand til å identifisere identiteten til «fjernsnikmorderne» før de kontaktet dem. Noen forlot systemet umiddelbart, men to personer bekreftet sine roller og aktiviteter. Ett medlem gikk så langt som å gi informasjon om sin overordnede og et gruppebilde. Noen medlemmer, til tross for at de ble fotografert i militæruniform, nektet for å være en del av settet.

I en tweet forklarer Bellingates direktør Christo Grosev at han konfronterte noen som spurte hvordan han kunne gjøre slike ting. Til det ville han ha svart: «Du vet godt at jeg ikke kan svare.»