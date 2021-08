Hemmeligheten bak et langt, sunt liv: Tips om langt liv som deles av mennesker i Japan, Hawaii og Norge

Nesten alle ønsker å leve et sunt, lykkelig og langt liv. Men det er en magi som noen av oss unngår, og mange får rikelig med. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) rangerer Japan først når det gjelder gjennomsnittlig levealder, med en gjennomsnittlig levetid på 84,2 år, rapporterer Express.co.uk. Norge er det syvende ‘sunneste landet’, med en gjennomsnittlig levealder på 82,9 år, og ifølge ShareCares rangering i 2019 er Hawaii den sunneste staten i USA.

Annie Daly, bidragsyter til CNBC, Skriver at han trakk seg fra sitt travle liv i New York på jakt etter lykkelige hemmeligheter fra hele verden et år før Govt-19-epidemien slo til.

Annie Daley sier hun har reist til seks forskjellige steder, inkludert Norge, Hawaii og Japan. Han intervjuet mer enn 100 lokalbefolkningen og eksperter som følte om prestasjonen deres, til tross for at helse, lykke og lang levetid er noe du egentlig ikke har råd til.

Hun fant ut her:

Japan:

Den lengre levealderen til den japanske befolkningen skyldes hovedsakelig lavere dødelighet av iskemisk hjertesykdom og kreft, spesielt bryst- og prostatakreft. Express.co.uk. De fleste japanere spiser ikke rødt kjøtt, spiser ikke plantefôr som fisk og soyabønner, og blir sjelden overvektige.

Annie Daly trekker en sammenligning mellom den raske og enkle maten som amerikanerne ønsker å fremskynde, og den omfattende og komplekse maten og drikken som japanerne lager. Hun føler at dette fokuset på kosthold er veldig viktig når det gjelder levetid.

Daly skriver, “I Japan … gjør tebryggere dette med teseremonier, et danseritual for å lage og servere te. Under prosessen er fokuset deres så dypt at de ikke tenker på noe annet.

“Det handler om å omfavne tidsbegrepet,” forklarer Shigenori Nagatomo, professor i filosofi ved Temple University.

“Mange dagdrømmer om at det er et bedre sted for noe annet enn der de er,” påpekte han. “Men hele tiden kommer en siste sannhet frem for øynene dine – så du vil være fullt involvert i den.”

Annie oppsummerer det med disse ordene: “Det er fornuftig: hvis alt er ustabilt og tiden er rask, burde vi ikke alle jage fantastiske, unike øyeblikk som får oss alle til å glemme oss selv og gå? Hoder?”

Norge:

Norge stjal hjertet til Annie. Når det gjelder Norges nøkkel til lang levetid, ligger svaret i å bruke så mye tid ute som mulig.

Hun sa: «Vennen min som vokste opp i Norge, introduserte meg først for en filosofi Friluftsliv (Dette oversetter til “friluftsliv”). Hengivne Friluftsliv Beskriv det som en følelse – den grunnleggende nostalgi ved å tilbringe så mye tid ute som mulig. Humør, psykisk helse og følelsesmessig velvære er viktig for et langt og sunt liv.

Å tilbringe to timer i naturen har vist seg å være bra for helsen din. Annie peker på det faktum at Norge får tonnevis med regn hvert år, og i noen deler av landet står solen ikke opp på tre måneder – men årsaken til at nordmenn som er på det høyeste punktet i forventet levealder fortsatt er forpliktet kommer ut.

Hawaii:

På Hawaii oppdaget Annie verdien av å koble noens røtter. Dette handler ikke om å forstå dine teknologiske forfedre gjennom genetisk testing, minner han leserne om. Det handler om å kjenne historien din ved å ta deg tid til å komme i kontakt med de voksne som var med på å forme din vei. Prosessen med å høre og fortelle historier gir mening til våre liv, lærte lokalbefolkningen henne.

“For å leve et sunt liv i denne verden, må du kjenne historien din,” sa Greg Solidario, en hawaiianer som bor i det samme landet der han vokste opp.

“Jeg kommer fra dette landet. Familien min kom fra dette landet. Jeg tror også på en dypere, dypere måte at det å vite hvor jeg kommer fra, hjelper meg å holde meg fast og sammenhengende hver dag.

“Det er en hawaiisk setning, Se på forfatterenDet er, sa han, ‘se på kilden’ eller ‘se på læreren’.

Tanken om at dine forfedre var dine guider. Hvis du vet hvor du kommer fra, kan du bli bedre kjent med deg selv. Å kjenne til deg selv, kjenne historien din, er en av de beste måtene å bli god.