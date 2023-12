Hemmelighetene til Arsenals suksess avslørt av Leandro Trassart: «Det gjør ting for enkelt»

Ingen stor tittel ennå (bortsett fra Social Shield), men 2023 er et flott år for Leandro Trazzard. Det hele startet med hans veldig fine overgang (litt tvunget) fra Brighton til Arsenal 20. januar. For ti dager siden ble han far for andre gang. Det hele skjedde veldig raskt for den tidligere Djenko-spilleren som ble en nøkkelspiller på Mikel Artetas side.

– Jeg følte meg velkommen fra dag énHan uttrykte sin tillit på klubbens hjemmeside. Måten denne gruppen hjelper deg med å integrere er flott. Vi har et herlig ungt team som alle prøver å hjelpe deg med alt. Det gjør ting mye enklere.» Men ingenting skyldes tilfeldigheter. «Suksess hjelper definitivt mye. Men jeg tror også leder og stab spilte en viktig rolle. Michael (Arteta) Det har bygget et team av ydmyke gutter som jobber hardt hver dag. Setter du de riktige personlighetene sammen, fungerer det alltid bra. Feilscorer, ekte mestring: Leandro Trazzard i rekordform i Arsenal I sine første uker skilte Trassart seg ut fremfor alt for sine assists. Mot Fulham i mars ble han også den første spilleren i Premier Leagues historie som ga tre assists i første omgang i en bortekamp. Da var det hans ultimate egenskaper som fikk ham til å skinne. Med avgjørende mål for Everton og Chelsea; Med sin første i Champions League mot PSV; Han scoret Arsenals mål nummer 1000 mot Burnley på Emirates Stadium i november. baby «Det er egentlig som en stor familie.» Også her må vi takke atmosfæren av enhet skapt av Michel Arteta. «Det er god stemning i lagetTrassart fortsetter. Hvis noen er litt nede i garderoben, kommer noen og prater. Det er virkelig som en stor familie. Vi har et godt lag for øyeblikket, ikke bare på banen, men også utenfor, noe som hjelper oss å prestere godt. READ Kimi Raikkonen er tilbake bak rattet i NASCAR Til tross for allsidigheten hans (han spilte 65 % av kampene på venstre ving, 20 % som falsk ni og 15 % som nummer ti), måtte de røde djevlene møte konkurranse. Spesielt med Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus eller Eddie Ngedia. «Men alle er forpliktet til å bygge et ekte team. Samarbeid er prioritet. For å virkelig lykkes, må du gi alt. Dette gjelder absolutt når du er i felten, men også når du ikke er der. En uke kan du være på benken, men den neste kampen er du kanskje helten. Det er med denne tankegangen at Gunners vil avslutte 2023 med to derbyer: mot West Ham (denne torsdagen) og deretter mot Fulham (søndag). Med mål om å gjenvinne ledelsen i mesterskapet (3 poeng ville være nok) for å starte 2024 som 2023. Men denne gangen kan vi beholde denne posisjonen til slutten av sesongen. Vincent Kompany berømmer Leandro Dazzard: «Det er en glede å se ham spille»