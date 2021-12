Hemmelighetene til en mumie ble avslørt … uten å rive den i stykker

Takket være medisinsk bildebehandling, som avslørte nye pregeteknikker som begynte med Amenhotep I for mer enn 1500 år siden, var egyptiske forskere fortsatt i stand til å oppdage hemmelighetene til den kongelige mumien i stripene.

Denne faraosønnen til grunnleggerne av XVIII-dynastiet (-1550 til -1292) Ahms-Nefertari og Ahmosis I, var dermed den første mumien som strakte ut hendene, men den siste personen hvis hjerne ikke ble fjernet fra hodeskallen på den tiden . Dens mumifisering, sa det egyptiske departementet for turisme og arkeologi i en uttalelse tirsdag.

Den eneste mumien som ikke var løst

Oppdaget i luksus i 1881, har mumien ennå ikke blitt fratatt sine kroppsinnpakningsremmer av arkeologer for å beskytte begravelsesmasken og hårlignende blomsterkranser rundt den.

Datatomografi, skanning av medisinske radiologer, denne faraoen, som ledet flere militære kampanjer i løpet av sin 21 år lange regjeringstid, døde i en alder av 35, tilsynelatende uten skade eller sykdom.

Forskningen ble utført av Sahar Saleem, professor i radiologi ved Cairo University, og Zahi Hawass, en viktig, men noen ganger kontroversiell skikkelse i Egypt.

Veldig detaljert studie

Sammen utsatte de mumien for datatomografi, en svært avansert 3D medisinsk bildebehandlingsteknikk.

Takket være den samme teknikken, Mr. Hawass og mumieeksperten, tyske Albert Zing, løste en 3000 år gammel forbrytelse i 2012 og oppdaget sannheten om “”.Haremplott“.

Gjennom røntgenbilder og DNA-analyse beviste de at Ramses III hadde skåret halsen over seg under plottet.