Hendrik von Crombrook Var i La Tribune-settet. Anderlecht-keeper snakker om bandets kvalifisering til Champions Playoffs. Vincent Company. «Fra sluttsignalet feiret vi litt med supporterne. Men i dag var vi ikke på ferie, alle hadde ryddet opp.» Spilleren snakket om behovet for å bære et Sporting D’UnterLecked-emblem. «Anderlecht har ikke mistet statusen de siste sesongene, men vi må fortsatt sørge for hvert år at det er en stor klubb.

Spilleren druknet et øyeblikk i kampen mot Cortridge søndag kveld. Halve tiden ble Brussel-befolkningen etterlatt. «Vi snakker ikke om Gent-avgjørelsen: vi sa til oss selv å ikke få panikk. En kamp kan vare i 95 minutter og gjøre en forskjell når det gjelder å hente ballen på fem sekunder.»

Mer rasjonell type, Van Crombrook Etablerte seg som kaptein for Sporting. Han formidlet selskapet på banen. «Når Licandro Magellan Vi kom til laget og bestemte oss for å bytte til spansk som kommunikasjonsspråket mellom forsvarerne. Spansk, jeg lærte det i Jupiter fordi i tillegg til de spansktalende ansatte, spilte også mange spansktalende der. Dette er ett av de fem språkene jeg snakker nå (Redaktørens merknad: med engelsk, nederlandsk, fransk og tysk) «.