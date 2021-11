Henrys heroiske gest når han ofrer kjøretøyet sitt for å redde sjåføren som mistet bevisstheten uten å stoppe bilen

Denne fredagen, mens han kjørte nedover motorveien A28 og forberedte seg på å komme til hjemmet til helgen, så Henry Demmermans, som bor i den lille landsbyen Nunspeed nord i Nederland, plutselig en bil som oppførte seg merkelig.

– Jeg skjønte snart at sjåføren hadde mistet bevisstheten, sa han til Omrope Gerlderland. Problemet var at kjøretøyet hans, poloskjorten, ikke stoppet. Sette foten på gasspedalen? Er cruise control aktivert? Vi vet ikke ennå. “Men jeg forsto at sikkerhetstoget ikke kom til å stoppe det …”, sier Henry.

Sistnevnte hadde den heroiske ideen om å ofre kjøretøyet sitt. Han satte fart, satte på bremsen og klatret foran den gale bilen. Så var det en kollisjon mellom to kjøretøy, ved hjelp av en annen bilist som kom bakfra (filmet dashcam-scenen), og Henry lyktes til slutt i å stoppe bilen.

De to sjåførene sprang av gårde for å se hva som skjedde: «Sjåføren kastet opp. Jeg kjente et banke i nakken hans, så jeg ble beroliget, sa dagens helt.

Snart fikk Henry en telefon fra sjåførens datter og ektemann. Hun overlevde, men brakk fem ribbein av sjokket.