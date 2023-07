«Her, effekten av klimaendringer på stratosfæren»

-18°C. Kulden er skarp, den kribler i huden og tar tak i lungene. Vindblåst snø dekker alt. Longyearbyen, en by med 2600 sjeler tapt i Arktis, er bygget på kanten av en 3,4 kilometer bred fjord dominert av et uvirkelig fjell. Men hvor ble det av isen? I slutten av mars er den redusert med et fall. Det var en tid da innbyggerne på Svalbardskjærgården kunne gå eller ri på is for å koble den ene siden av fjorden til den andre om vinteren. Alt som gjenstår å bekrefte dette er arkivfotografier og sjeldne minner. Isfjorden («isbit»), nå ganske feil navn.

Et tynt frossent lag dannes bare i enden. Noen isbiter skyves av vinden inn i det hvite vannet. Isdronningens land smelter. Den arktiske ørkenen varmes opp raskt