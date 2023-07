Her er 108 nye emojier som kommer til iPhone snart

Mer enn 100 nye emojier venter på brukere med den neste iPhone-oppdateringen. Oppdag de nye iOS 17-emojiene!

I dag er det Verdens Emoji-dag. Dette er den perfekte muligheten til å introdusere deg for den nye årgangen 2023-2024. For å feire anledningen, blogg Emojipedia Introduserte 108 nye emojier. Disse vil rulles ut til brukere i løpet av de kommende ukene. Selvfølgelig vil iOS 17 gjenintrodusere denne samlingen med over 100 nye emojier. Og det vil være noe for enhver smak!

Mer enn 100 nye emojier

Blant dem vil du finne unike smileys som kan snu hodet fra venstre til høyre og opp og ned, og legge til dynamikk og moro til meldingene dine. I tillegg vil emojier som representerer ting som en ødelagt kjede, kritt og brun sopp forbedre paletten din med uttrykk.

Emoji for Harry Potter- og Gryffindor-fans

For fans av Harry Potter og Galtvorts magiske verden er iOS 17 en hyggelig overraskelse. Nå kan du sette inn den majestetiske føniksen i samtalene dine, som symboliserer gjenfødelse og motstandskraft. Enten du er en Gryffindor eller en fan av det fantastiske universet, vil denne nye emojien la deg dele din spenning og indre magi.

Nye funksjoner for dynamisk visuell kommunikasjon

iOS 17 vil også tilby en rekke emojier som representerer mennesker som er engasjert i ulike aktiviteter. Enten du trenger å uttrykke ønsket om å gå, løpe eller knele, finner du emojier for alle disse situasjonene. I tillegg, for å fremme inkludering, vil versjoner med forskjellige hudtoner være tilgjengelige, slik at alle kan føle seg representert.

Forbedret tilgjengelighet med inkluderte emojier

Den neste iOS-oppdateringen vil understreke tilgjengelighet ved å tilby emojier som representerer en hvit stokk eller en person i rullestol. Disse emojiene er tilgjengelige i seks varianter, som gjenspeiler mangfoldet av brukeropplevelser og behov.

Konklusjon

Med introduksjonen av mer enn 100 nye emojier, lover iOS 17 en enda rikere og uttrykksfull kommunikasjonsopplevelse. Enten du er en morsom samtalepartner, en Harry Potter-fan eller noen med en følelse av tilgjengelighet. Uansett, denne oppdateringen vil oppfylle dine forventninger.

Som en påminnelse vil den endelige versjonen av iOS 17 være tilgjengelig for nedlasting i september 2023.

