Her er 5 produkter som Apple har på lager for oss for 2022

Apple bør ha mange nye ting til oss neste år. Til tross for noen etterlengtede produkter, overgikk ingenting forventningene.

2021 er ikke over da det er på tide å se på 2022. For Apple-entusiaster er dette en mulighet til å forestille seg de nye produktene som selskapet har i vente for oss. Hvis tradisjonelle produkter som iPhone og Apple Watch kommer ut hvert år, bør noen komme for å krydre dette nye året.

En fargerik MacBook Air

Fra og med 2021 vil Apple tilby splitter nye iMacer med Silicon M1 SoC. Helt forskjellig fra de kraftige maskinene og dens forgjengere, var den i stand til å glede kundene veldig raskt. iMac er tilgjengelig i en rekke farger, spesielt slik den var på iMac G3-dagene, noe som utvilsomt bidro til suksessen.

Sommeren eller høsten 2022 må Apple oppdatere MacBook Air-serien. Uendret fra 2018, bortsett fra en mindre oppdatering til M1, kan Apples ultratynne bærbare datamaskin modernisere utvalget i år. Ryktene sier at den vil være tilgjengelig i flere farger, som iMac, men vil kjøre under den nye M2-brikken. Den gradvise tykningen av MacBook Air skulle etter hvert føre til en helt flat design.

iPod Air M1

Så langt er det bare iPad-modellen som kjører på Apple Silicon M1-brikken: iPod Pro. iPad Air, den andre avanserte modellen av nettbrett, har fortsatt samme brikke som iPhone, A14. Utgitt i 2020, begynner modellen å date, og det er fornuftig for Apple å oppgradere den til M1 eller M2. For øyeblikket er iPad og iPad mini rimelige og kraftige løsninger.

Å bytte til den dyrere modellen SoC M1 virker uunngåelig. Utgivelsesdatoen bør være i slutten av dette året, dvs. oktober eller november.

En ny iPhone SE

Siden 2016 har Apple tilbudt en modell som er mye rimeligere og kraftigere enn de andre i iPhone-serien, men lett tilgjengelig for et bredere publikum. iPhone SE er en interessant modell for mange kunder som ønsker å investere i iPhone, men kvier seg for å betale beløpet som kreves for iPhone Pro eller Pro Max.

I 2020 ble den andre iPhone SE-modellen utgitt, som inneholdt et interessant teknisk dokument, men mye mindre kraftig enn iPhone XR utgitt samme år. I år, samtidig som iPhone 14 er mulig, vil Cupertino oppdatere sin iPhone SE-modell med tredje generasjon. Kompatibel med 5G, den nye iPhone SE må være utstyrt med en A15-brikke og vil bli utgitt til våren.

Airports Pro 2

Utgitt i 2019, starter Airports Pro litt til dags dato. Mens de er i en tilstand av oppdatering på mange områder, trenger Apples high-end in-ear-hodetelefoner virkelig å oppdateres i år. I dette tilfellet har noen rykter blitt lekket. Batteriet skal imidlertid være veldig kraftig, aktiv støyreduksjon skal være utmerket og designet skal være veldig kompakt og praktisk. Utgivelsen deres kan finne sted allerede i første halvår.

Apple Watch for idrettsutøvere

Hvert år, med utgivelsen av en ny Apple Watch, tilbyr Apple en “Nike”-versjon, eksklusiv for et armbånd og urskive. Klokken er imidlertid ikke forskjellig fra andre modeller, og ingen eksklusive funksjoner er mye dedikert til spillet.

Endelig kan Apple Watch bli en endring i år med Sport-modellen. Ifølge Bloomberg-korrespondent Mark Kurman vil modellen tåle mer påvirkning og forbli neddykket lenger. Vi må imidlertid vente til september for å se den lande.