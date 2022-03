Her er alt å huske fra Mobile World Congress 2022

Metaverset ifølge HTC

I anledning Mobile World Congress presenterte HTC Viverse, sin egen versjon av metaverset, det virtuelle universet som hele bransjen for tiden fantaserer om. For øyeblikket er det kun en kort presentasjon hvor virkelighet og virtuelle samfunn, kryptovalutaer og NFT-er blandes. Denne plassen skal tillate deg å utvikle deg i ulike virtuelle verdener gjennom en dedikert nettleser. I utgangspunktet vil Vivese være tilgjengelig fra HTC Vive Flow-hodesettet, men produsentens ultimate ambisjon er at det snart vil være tilgjengelig fra hvor som helst, hjemme eller til og med i bilen, fra en PC, nettbrett eller smarttelefon med en nettleser som er kompatibel med denne teknologien . . Å følge…

Huawei og dens alt-i-ett-PC som ser ut som en iMac

Stoppet i sporene da den hadde blitt verdens nummer én smarttelefonselger på grunn av amerikanske sanksjoner som hindret den i å integrere Google-tjenester i sine nyeste modeller, satser Huawei nå stort på PC-en. I tillegg til nye bærbare modeller skapte den kinesiske produsenten sensasjon ved å presentere MateStation X, en alt-i-ett-PC med en stor 28,2-tommers skjerm og hvis generelle utseende minner om Apples iMac. Den skal være tilgjengelig senere i år fra 2.199 euro.

Xiaomis robothund

I en helt annen sjanger skapte Xiaomi også arrangementet, med sin CyberDog, sterkt inspirert av Boston Dynamics berømte Spot-robot. For øyeblikket virker evnene hans begrensede, robothunden kan bare bevege seg fremover og sitte. Til syvende og sist kan imidlertid bruken være interessant både for å støtte avhengige mennesker og for å oppdage overlevende i vanskelig terreng, for eksempel etter naturkatastrofer. Det skal i utgangspunktet kun tilbys fagfolk.

Hodetelefoner som kan måle temperaturen

Den nye generasjonen av Honor-hodetelefoner introduserer en original funksjon. Faktisk kan Earbuds 3 Pro ta kroppstemperaturen, takket være direkte integrerte varmesensorer. Vi satser på at andre produsenter snart vil tilby denne typen tjenester, og starter med Apple og deres neste AirPods Pro. Honor Earbuds 3 Pro bør snart være tilgjengelig for 199 euro.

Laderekord for smarttelefoner

Men Mobile World Congress er fremfor alt en historie med smarttelefoner, og en av hovednyhetene som presenteres i år er hurtiglading. Oppo og OnePlus har dermed annonsert den kommende integrasjonen av en ny teknologi, kalt 150W SuperVOOC, som er i stand til å lade den bærbare datamaskinen til 50 % på bare 5 minutter. De første utstyrte smarttelefonene er ventet denne sommeren. Til nå er de raskeste ladeteknologiene på markedet (hovedsakelig i kinesiske maskiner) 120-125 W. Vær oppmerksom på at jo høyere ladeeffekt, jo mer påvirker det batteriets levetid negativt. Mellom antall sykluser og ladeeffekten vil det være nødvendig å finne den rette balansen.

En første brikke som er kompatibel med Wi-Fi 7

Til slutt var det også snakk om Wi-Fi 7, hvor Qualcomm introduserte den første kompatible brikken, FastConnect 7800. På papiret lover den en teoretisk makshastighet på 5,8 Gb/s samt svært lav ventetid. Som en påminnelse bør Wi-Fi 7 tilby hastigheter 2-3 ganger raskere enn Wi-Fi 6 og vil redusere ventetiden ved å overføre signalet på flere bånd, og dermed unngå interferens. Derfor bør denne nye generasjonen trådløs tilkobling være i stand til å møte alle de økende behovene til Internett-brukere, enten det er videosamtaler, 8K-streaming, online spill og virtuelle eller utvidede virkelighetsapplikasjoner. De første Wi-Fi 7-kompatible produktene skal komme på markedet fra 2023.